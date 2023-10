Philippines: Marcos suspend le lancement d'un fonds souverain

Manille, Philippines | AFP | mercredi 18/10/2023 - Le président philippin Ferdinand Marcos a suspendu le lancement d'un fonds d'investissement souverain de plusieurs milliards de dollars, a annoncé mercredi le gouvernement.



Cette annonce intervient trois mois après que le président a signé une loi sur le fonds d'investissement "Maharlika", déclenchant des inquiétudes sur la bonne gestion de l'argent public.



Le président Marcos avait poussé le Congrès à approuver rapidement la proposition de financement du fonds à hauteur de 500 milliards de pesos (8,8 milliards de dollars), déposée par son fils et son cousin à la fin de l'année dernière.



Le bureau du secrétaire exécutif de la présidence, Lucas Bersamin, a indiqué que M. Marcos avait suspendu le projet parce qu'il voulait "étudier attentivement" les règles et législations relatives à l'application de la loi.



Le président Marcos veut "s'assurer que l'objectif du fonds sera réalisé pour le développement du pays avec des garanties de transparence", selon un communiqué.



Le Fonds d'investissement Maharlika doit être financé essentiellement par de l'argent public, avec notamment des fonds de la banque centrale, des revenus des jeux et de deux banques publiques.



La proposition initiale prévoyait un fonds de 4,9 milliards de dollars qui serait en partie financé par les caisses de retraites gérées par l'État pour les employés du gouvernement et le secteur privé, ce qui avait éveillé des craintes sur la mise en danger de l'épargne-retraite nationale. Cette disposition avait été ensuite modifiée.



Le fonds sera autorisé à réaliser un large éventail d'investissements dans des obligations d'entreprises, des actions, des coentreprises et des projets d'infrastructure.



Ferdinand Marcos Jr. a été élu président en 2022 à la suite d'une campagne massive de désinformation sur les réseaux sociaux essayant de présenter l'histoire de sa famille sous un jour favorable.



Son père, le dictateur Ferdinand Marcos, avait été chassé du pouvoir en 1986, après deux décennies marquées par des violations des droits humains et la corruption.