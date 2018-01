Phare de la Pointe Vénus, Teara o Tahiti

La baie de Matavai est délaissée au bout de 50 ans au profit d’un meilleur port celui de Papeete. A partir de 1850, avec la recrudescence des navires de passage et, surtout, après 1860 avec les projets de lignes de navires à vapeur « anglais » trans-pacifiques entre l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Panama, la pointe Vénus est dotée d’un fanal sidéral sur une potence en bois (1851-1856) puis d’un phare avec une tour en maçonnerie de 3eme ordre (1864-1868). Les abords de Tahiti sont éclairés au même titre que la présence française est marquée très fortement et très symboliquement sur le territoire. Le phare de la pointe Vénus entre dans la politique que mène la France depuis 1825 pour l’éclairage de ses côtes et celles de ses possessions d’Outre-mer. Les autres puissances de l’époque en font de même sur leurs rivages.



Le phare de 1867, est construit sur les recommandations de Léonce Reynaud, ingénieur des Ponts et Chaussées, secrétaire de la commission des phares à Paris. Ce sont les plans de deux phares français celui de la pointe de la Grave (Le Verdon-sur-Mer ; Gironde ; Aquitaine) et celui des Triagoz (Côtes-d’Armor, Bretagne) qui servent de modèle.



Les ouvriers catholiques de l’archipel des Gambier encadrés par le personnel de la direction du génie de la place de Papeete, principalement le capitaine du Génie Gustave Gabriel de La Taille et son adjoint le garde du Génie Louis Maxime Trézé réalisent l’ouvrage. Le Comte de la Roncière alors commandant des Etablissements français de l’Océanie, commissaire impérial aux îles de la Société joue un rôle de premier plan dans ce projet. C’est lui qui sollicite le ministre de la Marine et des colonies en 1864 pour sa réalisation. La partie éclairante arrive en 1865 à Papeete, c’est du matériel provenant des Etablissement parisiens Sautter et Cie.



Ce phare est 100% d’origine française et toutes autres allusions à des origines anglo-saxonnes sont purement farfelues et fausses.