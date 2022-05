Pew-Bertarelli : "Il faut un équilibre entre les humains et la nature"

Tahiti, le 15 mai 2022 - Présente au Blue Climate Summit, Florence Tercier représente le projet Héritage des Océans de Pew et Bertarelli. Elle réaffirme la voix de l'ONG qui demande au moins 30% d'aires marines protégées d'ici 2030.



Comment se positionne vos ONG et le projet de Pew et Bertarelli face à ce Blue Climate Summit ?



“Je pense qu'un tel sommet est l'occasion de mettre en lumière différentes solutions et différentes approches. Ce qu'il faut faire par rapport aux océans. Donc, le message de la fondation Pew Bertarelli Ocean Legacy est vraiment très clair : 30% des océans au moins avec une protection forte et les 70% gérés de façon durable. C'est vraiment ce dont on a besoin pour assurer la durabilité des océans, et par là même notre durabilité, pour aussi mitiger les changements climatiques. C'est notre position et je pense qu'un sommet comme cela, c'est le lien entre le local et le global. C'est mettre en lumière des solutions et des approches locales et en même temps se demander ce qu'on peut faire au niveau des politiques globales. Et pouvoir lier les deux.”



On a entendu Édouard Fritch parler d'un équilibre à trouver avec des ONG qui veulent aller trop loin, selon lui, dans la protection des océans. Vous êtes dans une optique de négociation avec le Pays ?



“Je dirai que ce ne sont pas "des ONG" qui promeuvent les 30%. On voit aujourd'hui que ça a été une motion au Congrès UICN à Marseille. Donc, je pense que l'on est vraiment sur la communauté internationale globale qui parle de 30% au minimum pour assurer cette durabilité. Donc, nous ne faisons pas preuve d'activisme lorsque l'on réclame 30% d'ici 2030. C'est un consensus international de scientifiques, de gouvernements, qui se sont déjà ralliés à cet objectif. On a déjà aujourd'hui plus de 80 gouvernements qui se sont ralliés à cet engagement de protéger 30% de leurs mers. C'est ce qui est important. Et les annonces qui ont été faites à Brest par le président Édouard Fritch sur les 500 000 km2 autour des îles et les 500 000 km2 au sud des Australes sont des pas extrêmement importants faits dans cette direction et les organisations de la société civile ici sont là pour soutenir le gouvernement pour mettre en œuvre tout cela. Donc, il y a un alignement complet sur les objectifs et de la part de Dona Bertarelli, le message est très clair : il faut un équilibre entre les humains et la nature. Et c'est vraiment ce qu'on doit trouver. Le 30% d'ici 2030 est un équilibre être les humains et la nature.”



Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 15 Mai 2022 à 22:09 | Lu 176 fois