Tahiti Infos

Pétrole: le Brent bondit de 5%, après les attaques d'infrastructures énergétiques au Moyen-Orient


Pétrole: le Brent bondit de 5%, après les attaques d'infrastructures énergétiques au Moyen-Orient
Tahiti le 18 mars 2026. Les cours s'affolent et grimpent quotidiennement au gré des évolutions du conflit au Moyen-Orient.


Le cours du baril de Brent, référence du marché pétrolier mondial, s'est envolé de 5% dans les échanges asiatiques jeudi, poussé par l'annonce de frappes contre des infrastructures énergétiques en Iran et au Qatar qui avivent les craintes de perturbations durables de l'offre de brut.

Vers 02H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 5,02% à 112,77 dollars, au plus haut depuis le 9 mars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, prenait 2,67% à 98,89 dollars.

Rédigé par AFP le Mercredi 18 Mars 2026 à 16:02 | Lu 246 fois
           



Ajouter un commentaire
-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site