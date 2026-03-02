

Pétrole: le Brent bondit de 5%, après les attaques d'infrastructures énergétiques au Moyen-Orient

Tahiti le 18 mars 2026. Les cours s'affolent et grimpent quotidiennement au gré des évolutions du conflit au Moyen-Orient.





Le cours du baril de Brent, référence du marché pétrolier mondial, s'est envolé de 5% dans les échanges asiatiques jeudi, poussé par l'annonce de frappes contre des infrastructures énergétiques en Iran et au Qatar qui avivent les craintes de perturbations durables de l'offre de brut.



Vers 02H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 5,02% à 112,77 dollars, au plus haut depuis le 9 mars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, prenait 2,67% à 98,89 dollars.

Rédigé par AFP le Mercredi 18 Mars 2026 à 16:02 | Lu 246 fois





