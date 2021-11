Pétrole: initiative inédite des Etats-Unis et d'autres pays pour faire baisser les cours

Washington, Etats-Unis | AFP | mardi 23/11/2021 - Les Etats-Unis et d'autres pays, dans une initiative coordonnée présentée comme inédite par les Américains, vont utiliser leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter de faire baisser les cours de l'or noir, a annoncé mardi la Maison Blanche.



La première puissance économique mondiale va pour sa part mettre sur le marché 50 millions de barils de pétrole, selon un communiqué.



En augmentant l'offre, les Etats-Unis et les autres Etats espèrent faire mécaniquement baisser les cours.



Cette opération se fait en parallèle avec d'autres Etats gros consommateurs d'or noir, en particulier la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni, selon la Maison Blanche.



Un haut responsable de l'administration américaine a assuré qu'une telle coordination était une première.



La flambée des prix à la pompe aux Etats-Unis, très gros consommateurs d'essence, pose un problème politique majeur au président Joe Biden.



Ses tentatives de faire pression sur les pays producteurs, notamment l'Arabie saoudite, pour qu'ils augmentent leur offre n'ont jusqu'ici pas réussi.

le Mardi 23 Novembre 2021 à 06:29 | Lu 180 fois