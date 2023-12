Petit Māpē, un livre pour “s'émerveiller”

Tahiti, le 25 décembre 2023 – Anne-Charlotte Lehartel et l'illustratrice Mickey Moto ont dédicacé, samedi à la librairie Odyssey, Petit Māpē, un livre poétique pour enfants qui raconte l'aventure, dans le jardin botanique de Papeari, du fruit de cet arbre emblématique des bords de rivière tahitiens.



Notre consœur de La Dépêche de Tahiti, Anne-Charlotte Lehartel, et l'illustratrice Mickey Moto, ont dédicacé leur livre Petit Māpē, lors d'une séance qui s'est déroulée à la librairie Odyssey samedi matin. Pour son premier livre, Anne-Charlotte Lehartel a puisé son inspiration de ses balades avec sa petite fille âgée de cinq ans : “L'idée m'est venue car je me promenais très souvent avec ma fille au jardin botanique de Papeari car nous habitons à la Presqu'île. À force d'y aller, on se rend compte qu'il y a plein de petites choses auxquelles il faut faire attention. C'est un peu le but de ce livre, montrer que parfois on peut s'émerveiller de choses que l'on a sous le nez et auxquelles on ne fait pas forcément attention.”



Ce livre, c'est l'histoire poétique d'un fruit de māpē qui tombe de son arbre et qui part à la découverte du jardin botanique et de ses copains animaux, anguilles, poules, chats et tortues. Pour mettre en images le texte “joli, simple et poétique” d'Anne-Charlotte Lehartel, Mickey Moto a travaillé durant trois mois en s'inspirant de photos du jardin – actuellement fermé pour travaux – faites par l'auteur. Lorsqu'elle a découvert les illustrations, Anne-Charlotte Lehartel les a trouvées “magnifiques” : “Elle a réussi à illustrer, à retranscrire les petits détails du pont, de l'élégance du māpē qui est un végétal très agréable à tenir avec cette forme pas tout à fait ronde mais un peu incurvée.”