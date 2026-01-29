

Pétanque : Moorea sélectionne ses champions

Moorea, le 11 février 2026 - Le nouveau championnat de Moorea de pétanque a démarré ce week-end et se poursuivra jusqu’au mois de mai prochain. Sept clubs, regroupant au total 220 licenciés, se sont engagés dans les trois disciplines : la triplette, la doublette et l’individuel. L’objectif du district de pétanque Aimeho Nui est de désigner les champions de Moorea ainsi que ses meilleurs représentants pour les sélectives de Tahiti prévues au mois de mai prochain.



Après plus d’une décennie d’absence, le nouveau championnat, masculin et féminin, de pétanque de Moorea a officiellement débuté samedi avec le tournoi masculin, et dimanche avec celui des femmes, sur le terrain de Nuuroa. Ce championnat se poursuivra jusqu’aux sélectives de Tahiti, prévues en mai 2026. Celles-ci désigneront les représentants de Tahiti aux prochains championnats du monde de pétanque, organisés en Malaisie septembre 2026.



À l’origine de ce projet, Tuaiva Teraimana, président du District de pétanque Aimeho Nui. Après avoir affilié son club, le Raumoanarii Pétanque Club, à la Fédération Polynésienne de Pétanque en 2024, il constate lors d’une assemblée générale fédérale que l’île de Moorea n’était pas représentée, alors que d’autres archipels, comme les Marquises ou les Tuamotu, étaient présents. “Mon club était qualifié d’office aux sélectives de Tahiti, puisqu’il était le seul affilié à la fédération”, se souvient-il. “Mais je voulais que Moorea soit représentée comme les autres îles, avec ses propres champions. C’est là que m’est venue l’idée de créer le district de pétanque de Moorea.”.



Sept clubs et 220 licenciés



Dès 2025, le président part à la rencontre des joueurs des différents secteurs de l’île. Il regroupe peu à peu les passionnés, contribue à structurer les anciens clubs et en crée de nouveaux. La commune de Moorea-Maiao met également à disposition le terrain communal de Nuuroa, permettant enfin l’organisation de tournois officiels. Aujourd’hui, sept clubs sont affiliés au District de pétanque Aimeho Nui et 220 licenciés, hommes et femmes, participent au championnat. “C’est un très bon chiffre, surtout après autant d’années sans compétition”, souligne le président.



Le championnat, qui a débuté samedi, suit le calendrier fédéral et s’organise autour de trois disciplines : la triplette, la doublette et l’individuel. Chaque discipline comprend quatre étapes, organisées sur des week-ends (un week-end par étape), et chaque étape comprend une phase de poules suivie d’une phase éliminatoire. Le champion de chaque discipline sera désigné après le comptage des points accumulés durant les quatre étapes. Les clubs peuvent engager autant d’équipes que leur effectif le permet. À l’issue du championnat, les deux meilleures équipes de chaque discipline représenteront Moorea aux sélectives de Tahiti.



Au-delà de la compétition, ce championnat vise également à structurer la pratique de la pétanque et à en changer l’image. “On a souvent une mauvaise image de la pétanque. Les gens pensent que c’est réservé aux personnes qui boivent et traînent au bord de la route. Ici, il y a des règles strictes : tenue obligatoire, arbitres formés, alcool et cigarette interdits sur le terrain. Il y a même des sanctions disciplinaires. Une personne qui manque de respect peut recevoir un carton rouge”, souligne Tuaiva Teraimana.



Une formation théorique d’arbitres a d’ailleurs été organisée en soirée, vendredi dernier dans les locaux de la mairie d’Afareaitu, suivie d’une mise en situation samedi et dimanche. Le championnat est ouvert à toutes les catégories d’âge, des jeunes aux seniors. Faute d’effectif suffisant pour créer un championnat pour les jeunes, ceux-ci sont intégrés aux équipes adultes. Le président remercie enfin la Fédération Polynésienne de Pétanque ainsi que la commune de Moorea-Maiao pour leur soutien lors du lancement de ce championnat de l’île sœur.

Maireraurii Taae

De Temae



“Je me suis intéressée à la pétanque il y a quatre ans, en fréquentant un passionné. Nous jouions tous les week-ends. Je trouve que c’est une bonne chose d’avoir relancé le championnat, après dix ans d’interruption. C’est une opportunité tant pour les hommes que pour les femmes. Pour être une bonne joueuse, il suffit d’être assidue en club. Il y a très peu de femmes dans les clubs de pétanque. Mon message est donc simple : j’invite les femmes à participer à la pétanque. C’est un loisir comme les autres, qui permet de s’intéresser à un sport traditionnellement masculin, mais aussi de se divertir, de trouver une occupation, une passion, un plaisir, plutôt que de rester enfermées à la maison.”

Marama Mahuta,

Président du club Aito Mooz



“Il n’y a plus eu de championnat à Moorea depuis 13 ans. Nous étions obligés d’aller jouer dans les clubs de Tahiti. J’espère que cela va durer. Nous avons cinquante licenciés, de tous âges, dans notre club. Il y a quelques joueurs confirmés et beaucoup de débutants. Je vise le titre de champion afin de représenter Moorea aux sélectives de Tahiti. Nous voulons aussi promouvoir la pétanque auprès des jeunes, car il faut préparer la relève. La pétanque est très pratiquée à Haapiti. Tout le monde joue, même hors compétition. Mais la compétition donne de la motivation à tout le monde. Je voudrais encourager tous les licenciés de Moorea en leur disant : ‘Tout le monde a sa chance pour être champion. Il faut le vouloir et s’entraîner.”

Vaiatua Flores,

Président du club Haumanatea



“Cela fait 13 ans que nous attendions ce championnat. Celui-ci s’était arrêté à l’époque pour des raisons financières. Nous avons demandé à plusieurs reprises à la municipalité de relancer la pétanque sur l’île. Pendant tout ce temps, nous avons organisé des journées corporatives. Ce n’est pas la même chose, car les compétitions valorisent les joueurs de pétanque. Nous verrons qui sera digne de représenter Moorea face aux joueurs de Tahiti. Notre club compte 46 licenciés de tous âges. L’objectif est de désigner les meilleurs pour les sélectives de Tahiti. Pour nous, il s’agit aussi de faire voyager nos membres afin de participer à des tournois dans les îles.”

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 11 Février 2026 à 16:13




