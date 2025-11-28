

Pérou: 12 morts et 30 disparus après un glissement de terrain dans un port fluvial

Lima, Pérou | AFP | mardi 01/12/2025 - La Marine péruvienne recherche lundi soir au moins 30 personnes portées disparues depuis qu'un glissement de terrain a fait couler deux bateaux amarrés dans un port fluvial du centre du pays, tuant 12 passagers dont quatre enfants.



L'éboulement est survenu lundi à l'aube dans le port d'Iparia, dans la région amazonienne d'Ucayali, où la saison des pluies a débuté. Les deux embarcations fluviales étaient amarrées lorsque l'éboulement s'est produit.



L'une d'elles avait quitté quelques heures plus tôt le port de Pucallpa, la capitale régionale, avec à son bord 65 passagers entendant rejoindre des communautés indigènes isolées. L'autre bateau était vide.



"Il y a 12 morts", a déclaré à l'AFP le directeur de l'agence sanitaire régionale Patrich Pantoja, joint par téléphone, ajoutant qu'"au départ, nous avions 20 blessés qui ont déjà pu quitter l'hôpital".



"Nous avons environ 30 à 36 disparus", a-t-il complété.



La plupart des victimes sont des personnes appartenant à des communautés autochtones.



Les autorités sanitaires régionales ont précisé que quatre enfants figuraient parmi les victimes.



Sur des images diffusées par la chaîne UTV Noticias, plusieurs personnes courent désespérément sur une des rives sablonneuses du fleuve, alors que dérivent valises et marchandises.



"Il y a eu un énorme éboulement et le bateau a rapidement coulé. Les gens sont sortis par les fenêtres pour se sauver", a déclaré Victorino, l'un des survivants, au site local Comunidad Nativa Puerto Belen en Iparia.



- Recherches difficiles -



La Marine mène des opérations de recherche des disparus à l'aide d'un bateau et du soutien aérien de la police.



Ces manœuvres sont rendues difficiles par le fort courant et les rapides du fleuve Ucayali, a indiqué par téléphone à l'AFP Jonathan Novoa, le capitaine de la Marine, depuis Pucallpa, à environ 14 heures de bateau du lieu de la tragédie.



"Nous sommes en période de crue (...) et au moment de l'accident, il y avait du brouillard et les opérations sont compliquées", a-t-il expliqué.



L'officier a averti que les opérations pourraient être suspendues lundi soir en raison de "problèmes de visibilité" jusqu'aux premières heures de mardi.



Les autorités cherchent à déterminer si le bateau est arrivé à Iparia avec un nombre excessif de passagers.



Le directeur de l'agence sanitaire régionale a dit ne pas exclure la possibilité que leur transport ait pu être effectué de manière "informelle", sans les mesures de sécurité requises.



Le dernier accident fluvial à avoir engendré un important bilan humain au Pérou remonte à août 2021. Deux bateaux de passagers - dont l'un était en surcharge selon les autorités - étaient entrés frontalement en collision dans le brouillard sur le fleuve Huallaga, en Amazonie péruvienne, causant 22 morts.

le Mardi 2 Décembre 2025 à 05:49 | Lu 150 fois





