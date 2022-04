Permanences électorales pour l'établissement des procurations au tribunal de Papeete

Tahiti, le 3 avril 2022 – Dans le cadre des élections présidentielles et législatives à venir, des permanences vont être mises en place au palais de justice de Papeete et à la section détachée de Raiatea. Elles seront ouvertes aux électeurs souhaitant établir une procuration de vote pour l'élection présidentielle.



