Perles et Miss : un duo de choc et de charme

Papeete, le 20 décembre 2018 - "La perle de culture de Tahiti, le premier bijou des Polynésiens". C'est le thème de la dernière campagne de la Tahitian Pearl Association of French Polynesia, TPAFP, pour faire (re)découvrir aux Polynésiens la perle de Tahiti.

Actualité oblige avec l'élection de Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves au titre suprême de Miss France 2019, on vous propose une immersion des deux plus beaux joyaux de la Polynésie : la perle et les Miss.



Si l'on ne doit retenir que deux joyaux parmi toutes les merveilles que recèlent la Polynésie, les Miss et les perles forment incontestablement le duo de choc et de charme. Et lorsque les perles viennent se lover sur le cou d'une Miss ou habiller leur corps parfait, le mariage entre les deux plus beaux joyaux de la Polynésie ressemble alors à une lune de miel.

Offert chaque année à chacune des Miss Tahiti et de ses dauphines, le collier de perle est le symbole emblématique de cette élection en Polynésie. Une Miss Tahiti sans collier de perle, c'est un peu comme Bora-Bora sans son lagon turquoise ou Moorea sans ses baies. Le collier de perle, qu'il soit en ras du cou, en sautoir ou encore long, va accompagner la Miss tout au long de son règne.