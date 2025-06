Pékin assure n'avoir "pas de conflits d'intérêts" avec la Nouvelle-Zélande

Pékin, Chine | AFP | vendredi 19/06/2025 - Le président chinois Xi Jinping a affirmé vendredi au Premier ministre néo-zélandais que Pékin n'avait "pas de conflits d'intérêts fondamentaux" avec son pays, après que Wellington a suspendu son aide aux Iles Cook en raison de son rapprochement avec la Chine.



Nation insulaire du Pacifique, les Iles Cook ont un accord de "libre association" avec la Nouvelle-Zélande, qui leur fournit une aide budgétaire et un soutien dans les affaires étrangères et la défense.



Mais les relations se sont tendues en février lorsqu'elles ont signé une série d'accords stratégiques avec la Chine portant notamment sur l'exploitation minière en eaux profondes, la coopération régionale et l'économie.



Jeudi, la Nouvelle-Zélande a annoncé la suspension de son aide aux Iles Cook jusqu'à ce que des "mesures concrètes" soient prises pour restaurer la confiance.



"Il n'y a pas de griefs historiques ni de conflits d'intérêts fondamentaux entre la Chine et la Nouvelle-Zélande", a déclaré vendredi Xi Jinping à Christopher Luxon lors d'une visite de celui-ci à Pékin, selon l'agence de presse étatique Chine nouvelle.



Pékin et Wellington doivent "jouer sur leurs avantages complémentaires et approfondir la coopération en matière de commerce et d'investissement", a ajouté le président chinois.



Les deux pays doivent "se respecter mutuellement, rechercher un terrain d'entente tout en mettant de côté leurs différends, et considérer et gérer correctement les divergences et les désaccords entre les deux pays", a-t-il encore souligné.



La Nouvelle-Zélande a mis en pause un paiement d'aide au développement aux Iles Cook de 11 millions de dollars américains prévu pour l'exercice financier prochain.



Wellington a justifié sa décision en reprochant aux Iles Cook de ne pas avoir été suffisamment consulté et a accusé l'archipel de rupture de confiance.



Le Premier ministre des Iles Cook, Mark Brown, a rétorqué vendredi en affirmant que l'accord avec Pékin ne "compromettait pas" la souveraineté de son pays.



Ces dernières années, la Chine cherche activement à renforcer ses liens avec les nations insulaires du Pacifique, suscitant l'inquiétude parmi les puissances régionales traditionnelles telles que les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



Wellington avait annoncé plus tôt dans l'année vouloir reconsidérer son aide aux Kiribati, une nation du Pacifique devenue proche partenaire de la Chine dans la région.