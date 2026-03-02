

“Peintures et figures”, exposition de Marguerite Chauvin du 24 au 28 mars

Tahiti, le 18 mars 2026. La maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui accueille l’exposition “Peintures et figures” de l’artiste Marguerite Chauvin, à la salle Muriāvai du 24 au 28 mars. À travers des œuvres réalisées depuis septembre 2023, l’artiste explore son expérience en Polynésie, entre figures humaines et dimensions sensibles liées à la nature et à l’intime.

Entre grands formats immersifs et sculptures en terre aux teintes minérales, l’exposition montre une approche à la fois introspective et sensorielle, invitant à la contemplation.

Le vernissage aura lieu le mardi 24 mars à 18 heures. L’exposition est ouverte de 9 heures à 17 heures du mardi au vendredi, et de 9 heures à 11 heures le samedi. Accès libre et gratuit.

“L'exposition est une invitation à ressentir, à ralentir, et à se laisser traverser par une expérience artistique profondément sensorielle...”

le Mercredi 18 Mars 2026 à 15:05 | Lu 304 fois



