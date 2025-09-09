

Peinture sur les grilles de la synagogue : un homme interpellé

Tahiti, le 18 septembre 2025 – Interpellé mercredi, un homme de 67 ans jusque-là inconnu de la justice a reconnu avoir déversé de la peinture rouge sur les grilles de la synagogue Ahava Ve Avha pour alerter sur la situation en Palestine.



Le 11 septembre dernier, un individu avait contacté la rédaction de Tahiti Infos en indiquant : « Il faut qu'un journaliste aille à la synagogue de Papeete. Il y a le sang des Palestiniens sur leurs grilles. Il y a du sang sur les grilles de ces sionistes. » Sur place, nous avions effectivement pu constater que de la peinture rouge avait été déversée sur les grilles de la synagogue Ahava Ve Avha.



Une semaine après les faits et alors que le parquet avait ouvert une enquête pour « dégradation grave en raison de l'appartenance à une race ou une religion », la procureure de la République a confirmé jeudi matin que l'auteur des faits, un homme de 67 ans installé en Polynésie depuis une quarantaine d'années, avait été interpellé mercredi. L'individu, parfaitement cohérent, a reconnu les faits en expliquant qu'il souhaitait alerter sur la situation des Palestiniens. Il devrait être jugé en comparution immédiate ce jour mais il aura la possibilité de demander un renvoi pour préparer sa défense.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 18 Septembre 2025 à 08:59 | Lu 274 fois



