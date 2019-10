Peine confirmées en appel pour les importateurs de plantes interdites

Dans un arrêt rendu jeudi matin, la cour d’appel de Papeete confirme la peine de six mois de prison avec sursis prononcée en l’encontre de Jean-Claude Tang, par le tribunal correctionnel en avril dernier. Jean-Claude Tang et son épouse sont reconnus coupables d’avoir sciemment importé des fleurs interdites en Polynésie en avril 2017.La peine d’amende dont devra s’acquitter le chargé de mission à la présidence, est abaissée à 800 000 francs, contre 1,5 million en première instance.En contrôlant un arrivage de 22 cartons, au nom de Patricia Hoata et Myrna Raoulx, en provenance de Paris, en avril 2017, les douaniers avaient découvert 3 500 plants pour la plupart interdits à l’importation : orchidées, oiseaux de paradis, palmiers, etc. Le lot n’était bien sûr par conforme au connaissement de cet arrivage, validé par un agent du service phytosanitaire. De retour de la foire agricole à Paris, la petite délégation polynésienne en avait profité pour faire quelques emplettes au marché de Rungis.