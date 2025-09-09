

Peine confirmée en appel pour Jean-Paul Théron

Tahiti, le 2 octobre 2025 – Jean-Paul Théron a vu sa peine de première instance confirmée ce jeudi en appel.





Condamné en première instance pour des violences commises sur un clerc d'huissier et pour l'outrage à une gendarme, Jean-Paul Théron a vu sa peine confirmée de 6 mois de prison avec sursis ce jeudi par la cour d’appel.



Les faits, très largement relayés dans la presse et par le prévenu lui-même, s'étaient déroulés le 16 septembre 2021 lorsque Jean-Paul Théron avait lancé un plat en fonte sur un clerc d'huissier venu lui remettre une convocation devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins. Cette convocation faisait suite à une plainte déposée par le Pays contre l'intéressé en raison de son comportement. Deux jours après cette première altercation, le médecin s'en était pris à deux gendarmes venus, cette fois, lui remettre une convocation relative aux violences commises sur le clerc d'huissier.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 2 Octobre 2025




