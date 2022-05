Peine allégée en appel pour l'ex-directeur de l'Egat

Tahiti, le 19 mai 2022 – La cour d'appel a condamné, jeudi, l'ancien directeur de l'Egat, Gilbert Guido, et un prestataire de l'établissement public, Christophe Faure, à une amende de 500 000 Fcfp pour prise illégale d'intérêts. En première instance, les deux hommes avaient écopé de la même amende mais également de six mois de prison avec sursis.



Condamnés en mars 2021 par le tribunal de première instance pour prise illégale d'intérêts à six mois de sursis et 500 000 Fcfp d'amende, Gilbert Guido, l'ancien directeur de l'Établissement pour l’aménagement et la gestion de Teva (Egat), et un prestataire de l'établissement public, Christophe Faure, ont obtenu l'allégement de leur peine devant la cour d'appel. Jeudi, la juridiction a en effet infirmé le jugement de première instance en condamnant les deux hommes à payer, chacun, une amende de 500 000 Fcfp sans prononcer de sursis.



Les deux hommes ont donc de nouveau été condamnés après la passation et le paiement par l'Egat en 2017 d'une prestation à 1,35 million de Fcfp au bénéfice de Christophe Faure, sans appel d'offres et sans mise en concurrence, alors qu'ils n'ont jamais caché leurs liens d'amitié. La prestation s'était ensuite soldée par un rapport très "léger", dénoncé notamment par la chambre territoriale des comptes. Surtout, les enquêteurs avaient découvert que Christophe Faure avait reversé la moitié de la somme payée par l'Egat pour cette prestation sur le compte personnel de son "ami" et directeur de l'établissement, Gilbert Guido.