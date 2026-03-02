Peine aggravée pour le chauffard qui avait tué une infirmière

Tahiti, le 19 mars 2026 - L'homme de 38 ans qui avait été condamné en 2025 à cinq ans de prison ferme après avoir provoqué la mort d'une scootériste de 26 ans a été condamné jeudi par la cour d'appel à six ans de prison.





L a cour d'appel a examiné jeudi l'appel formulé par un récidiviste de 38 ans poursuivi pour un homicide involontaire commis le 11 novembre 2022. À l'aube, ce jour-là, et alors qu'il était complètement ivre et sous le coup d'un sursis probatoire, l'homme avait pris le volant. À l'entrée de la RDO à Papeete, il avait violemment percuté un scooter sur lequel circulaient un homme et sa passagère. Cette dernière, une infirmière récemment arrivée sur le territoire, était décédée sur les lieux des suites de ses blessures.





Condamné en première instance à cinq ans de prison ferme, le prévenu avait choisi, tel qu'il l'a expliqué à la barre jeudi, de faire appel car il trouvait sa peine trop lourde. Devant la cour, l'homme, décrit comme ayant une personnalité “instable” et “impulsive”, a expliqué qu'il avait des problèmes d'alcool et qu'il avait signé à la Croix bleue. Alors que le prévenu a déjà été condamné à six reprises pour des conduites sous l'empire d'un état alcoolique, le président de la cour s'est ouvertement agacé du fait qu'il soit de nouveau poursuivi pour des faits similaires.





Dette à la société





En l'absence de la famille de la victime, son avocat, Me Thierry Jacquet, a entamé sa plaidoirie en évoquant un “massacre routier” commis par un homme “inconscient” qui roulait avec “trois grammes d'alcool dans le sang” et qui est “susceptible” de sortir “prochainement” de prison. “À quel point cela n'était-il pas intentionnel ? Il a un palmarès qui défie l'entendement”, a raillé l'avocat avant d'assurer que l'intéressé devait “payer sa dette à la société”.





L'avocate générale a ensuite pris la parole pour requérir la confirmation de la peine de cinq ans de prison ferme prononcée en première instance en indiquant qu'il n'était pas possible d'abaisser cette dernière. “Il a joué avec la vie des autres, c'est intolérable”, a-t-elle asséné avant que l'avocat du prévenu, Me Sylvain Fromaigeat, ne s'exprime à son tour pour évoquer l'alcoolisme de son client : “Il a des soucis et quand ces derniers impactent sa vie et sa personnalité, il se réfugie dans l'alcool, c'est une maladie”.





Après en avoir délibéré, la cour d'appel est allée au-delà des réquisitions du ministère public en condamnant le récidiviste à six ans de prison ferme.

















