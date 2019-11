Pédophilie : "le témoignage a un pouvoir libérateur"

PAPEETE, le 7 novembre 2019 - Qu'il soit entendu ou prononcé, le témoignage libère. Sébastien Boueilh le prouve en racontant son histoire et en recevant celle des autres. Victime d'un pédophile pendant son adolescence, il a fondé l'association Colosse aux pieds d'argile. Il est de passage en Polynésie pour rencontrer des professionnels, associations, des "prédateurs" et victimes. Une soirée grand public est également prévue.



" J'ai été violé entre mes 11,5 ans et mes 16 ans ", raconte Sébastien Boueilh. Aujourd'hui, il paraît sans haine, sûr de lui, fort. Il a traversé la tempête. Il veut dire au plus grand nombre son traumatisme pour que d'autres trouvent la force de parler.



18 années dans un "monde de haine"



" Je suis resté dans le silence pendant 18 ans, j'ai mis en place des mécanismes autodestructeurs, j'ai eu des conduites nuisibles ." Il a vécu toutes ces années dans un " monde de haine ".



Un jour, un ami lui a dévoilé son secret, lui aussi avait été violé. Sébastien Boueilh a fini par livrer le sien. " C’était la semaine de mes 30 ans. On ne sait jamais ce que le passé vous réserve ."



Il a porté plainte. Au bout de quatre années de procédure et 3 jours de procès le verdict est tombé : 10 ans ferme. " Tout vient à point à qui sait attendre. Au sortir de l'audience, j'ai compris que pour réussir ma reconstruction, je devais mettre à profit ma triste expérience ."



Il a créé l’association Colosse aux pieds d’argile – expression utilisée par son avocat durant l’audience – dédiée à la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles dans les milieux sportifs.



" À chacune de mes interventions, il y a toujours au moins une personne du public qui révèle un viol, soit pendant, soit à la fin en venant me voir, soit enfin en me contactant par les réseaux sociaux quelques jours plus tard ." Il assure au moins 200 prises de parole par an depuis 6 ans.



Les mots de Sébastien Boueilh portent parce qu’il ose, mais aussi parce qu’il est un homme et un ancien sportif. Il a été joueur de rugby. " Les hommes parlent peu et puis, dans le milieu sportif en général, du rugby en particulier il y a de la pudeur, de la fierté ." Avec ses prises de paroles, les clichés vacillent.



Sur le site internet de l’association Colosse aux pieds d’argile, de nombreux documents sont mis à disposition pour comprendre, repérer, sensibiliser les tout-petits dès l’âge de 5 ans. Dans le guide des colosses notamment se trouve un quizz pour les 5/10 ans avec des questions sur la définition des parties intimes et leur respect.



Il y a des consignes pour les "p’tits colosses", des définitions, des témoignages de victimes qui ont franchi le pas.



À la rencontre des Polynésiens



Sébastien Boueilh est actuellement en Polynésie pour rencontrer les Polynésiens. Il a vu des professionnels de la direction des solidarités et de la famille, du centre hospitalier, de la protection judiciaire et de la jeunesse.



Il a rencontré les membres du foyer Bon Pasteur et de l'association Vahine Orama, des élèves de lycée, des chefs de quartier. Il aussi, jeudi après-midi, prit la parole au centre de détention Tatutu. Pour la première fois, il s'est retrouvé face "à des prédateurs". Un moment fort qu'il a abordé avec sagesse : " je me dis que la moitié d'entre eux a d'abord été victime ".



Ce vendredi, en fin d’après-midi, une projection publique du film Les Chatouilles aura lieu à l’université de la Polynésie française. Elle sera suivie d’une prise de parole de Sébastien Boueilh qui insiste : " Personne n’est à l’abri de ces prédateurs, protégeons-nous ".