Pédaler pour rester concentré en classe

Tahiti, le 9 février 2021 - L'école primaire Val Fautaua, de Pirae, a reçu mardi son premier "vélo de classe". Cet outil, savant mix d'un vélo d'appartement et d'un pupitre, est destiné aux élèves hyperactifs pour leur permettre de rester concentrés en classe.



Un beau contingent d'officiels, composé notamment d'Édouard Fritch, président du Pays et maire de Pirae et de Christelle Lehartel, ministre de l'Éducation, s'est rendu mardi à l'école Val Fautaua de Pirae pour la livraison et la présentation du premier "vélo de classe" de l'établissement. Du vélo en classe… l'idée peut sembler quelque peu étrange. Sauf que l'engin, fabriqué par des volontaires du Régiment du service militaire adapté (RSMA), est un parfait hybride entre un vélo d'appartement et un pupitre d'écolier.



Ce "vélo pupitre" ou "vélo bureau", a vu le jour en 2015 au Québec grâce à l'orthopédagogue Mario Leroux,. Ce nouvel outil pédagogique est avant tout destiné aux élèves "hyperactifs", permettant ainsi aux enseignants de mieux gérer la problématique du Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et de promouvoir de nouvelles pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves. Grâce à ces pupitres originaux, les enfants hyperactifs peuvent bouger à leur guise sans interrompre leurs cours et ceux de leurs camarades.



"C'est un projet qui a été très bien accueilli par les enseignants mais aussi par les élèves. L'objectif c'est de canaliser l'énergie des élèves et de leur permettre de mieux se concentrer sur leur travail en classe. C'est un outil d'aide supplémentaire pour les enseignants", a indiqué Roselyne Keuvahana, directrice de l'école Val Fautaua.



Calme et concentration



Justin, élève d'une classe de CM2 à Val Fautaua, a déjà eu l'occasion de tester ce nouvel outil pédagogique. Interrogé par Édouard Fritch sur les bienfaits de ce vélo, le petit garçon a expliqué s'être calmé et être davantage concentré sur son travail en classe après s'être installé sur l'engin. "C'est un projet que l'on mène depuis 2019", précise Corinne Grasset, inspectrice de la circonscription Papeete-Pirae. "Un premier prototype avait été installé en 2019 à l'école primaire de Taaone. L'expérimentation a été concluante et aujourd'hui la dynamique est lancée."



Dans la continuité de ce deuxième exemplaire de "vélo de classe" pour les écoles de Pirae, deux autres vélos (un pour le cycle 3 et un de petite taille pour les élèves de cycle 2), déjà fabriqués par les volontaires stagiaires du RSMA, sont en cours de livraison à l’école Taaone et complèteront le dispositif. Enfin, un autre "vélo de classe" est également prévu pour des collégiens.