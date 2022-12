Pêche solidaire pour noël à Punaauia

Tahiti, le 26 décembre 2022 - Des pêcheurs de Punaauia et l’association Tamari no Vaipoopoo ont organisé, vendredi, une pêche solidaire en faveur de familles défavorisées. Grâce à eux, ce sont 60 foyers qui ont reçu du poisson pour le réveillon de noël.



Du poisson pour noël même pour les familles les plus défavorisées. Vendredi, des pêcheurs de Punaauia et avec l’association Tamarii Rava’ai no Vaipoopoo ont organisé une pêche solidaire pour permettre aux familles les plus démunies de recevoir du poisson pour les fêtes de noël. Grâce à eux, ce sont 60 foyers qui ont reçu de quoi réveillonner. L’entreprise Shell a également voulu participer à cette opération solidaire en offrant une partie du carburant aux pécheurs.