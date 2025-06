Pêche aux déchets au quai de Vairao

Tahiti, le 7 juin 2025 – Les membres du Tahiti iti surf club ont troqué les planches contre des maques et tubas pour un ramassage de déchets dans le lagon. Pneus, ferrailles et autres bouteilles ont été extraits de l’eau aux abords du quai de Vairao.





Le Tahiti iti surf club organisait sa journée de cohésion, ce samedi, à Vairao. L’occasion pour les membres de l’association sportive de consacrer une partie de la matinée à un ramassage de déchets dans le lagon, entre l’école Potii et le ponton du quai, à la veille de la Journée mondiale de l’océan.



“On essaie de le faire une fois par an selon les disponibilités de chacun”, explique Max Wasna, trésorier du club et président de la Fédération tahitienne de surf. “Au-delà du nettoyage, le but, c’est de sensibiliser la population en tant que surfeurs, pêcheurs sous-marins et amoureux de l’océan”.



“Prendre soin de ce lieu”

Des pneus, des ferrailles, des cordages, des tuyaux ou encore des bouteilles en verre et en plastique ont été extraits de l’eau grâce aux moyens nautiques et à la motivation des participants. “J’ai plongé pour aller chercher les pneus jusqu’à 15 mètres. J’ai l’habitude, vu que je pêche beaucoup. On a trouvé pas mal de déchets, mais je trouve que c’est plus propre que la fois précédente. Il faut prendre soin que ce lieu, qu’on connait depuis qu’on est petits”, confie Naiki Vaast, quelques jours après une superbe session à Teahupo’o.



Les déchets collectés ont été évacués par la commune de Taiarapu-Ouest. Le nouveau président du Tahiti iti surf club, Alain Sun, lance un appel au respect vis-à-vis de ce site apprécié par les familles et les scolaires : “Ces déchets sont là par négligence ou par fénéantise. Même si ça peut sembler être un coup d’épée dans l’eau, on espère que cette opération pourra mener à moins d’incivilités.”





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 9 Juin 2025 à 16:19 | Lu 389 fois