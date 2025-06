Pêche artisanale: le SPCPF interpelle le président du Pays

Tahiti, le 23 juillet 2023 - Le syndicat des communes de Polynésie française appelle le président du Pays à soutenir l'engagement des maires des Marquises et des Australes. Il demande la reconnaissance de leur action en faveur d'une zone de pêche dédiée à la pêche artisanale.



Le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF) a interpellé ce lundi matin le président du Pays, réagissant à la récente décision gouvernementale concernant les aires marines protégées dans les archipels des Marquises et des Australes.



Dans un communiqué, le syndicat appelle à ce que les élus locaux, "qui s’engagent depuis des années pour préserver nos ressources", soient "soutenus, reconnus et écoutés". Il souligne le rôle moteur des maires dans la préservation de l’environnement marin et appelle l’exécutif à ne pas les marginaliser dans les processus de décision.



Le SPCPF exhorte ainsi le président à reconnaître "cet engagement exemplaire" et à donner une suite favorable à la demande réitérée des communes, portant sur l’instauration d’une zone de protection stricte dédiée à la pêche artisanale.