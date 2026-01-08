

Pays-Bas: "énorme explosion" et incendie à Utrecht, quatre blessés

Utrecht, Pays-Bas | AFP | jeudi 15/01/2026 - Une énorme explosion a retenti jeudi dans le centre d'Utrecht, dans le centre-ouest des Pays-Bas, déclenchant un important incendie et faisant au moins quatre blessés, ont indiqué les autorités.



"Après l'explosion, plusieurs bâtiments se sont effondrés. Quatre personnes ont été blessées et transportées aux urgences du centre hospitalier universitaire d'Utrecht pour y être soignées", a indiqué le service local des secours dans un communiqué.



Les causes de l'explosion et l'éventualité d'autres victimes restent inconnues.



Les autorités ont demandé à la population d'éviter le secteur, où les secours sont sur place en nombre.



"Les pompiers étudient actuellement les possibilités pour procéder à des recherches en toute sécurité dans les bâtiments effondrés et endommagés pour déterminer si des personnes se trouvent encore à l'intérieur", ont précisé les autorités.



"D'importants dégâts sont signalés dans les environs", ont-elles ajouté.



Un correspondant de l'AFP présent sur les lieux a constaté que plusieurs pompiers, munis d'échelles, tentaient d'accéder aux bâtiments.



Et des débris de verre jonchaient les rues bouclées, selon ce journaliste.



Il est "possible que des personnes soient encore ensevelies sous les décombres", a déclaré la maire d'Utrecht, Sharon Dijksma, à la chaîne de télévision publique NOS.



Des images télévisées montraient une colonne de fumée s'élevant au-dessus du centre historique d'Utrecht et des décombres jonchant les rues.



Selon Margot Schroevers, une passante citée par NOS, "le sol tremblait". "J'ai tout de suite compris que c'était grave", a-t-elle déclaré.



L'hôpital d'Utrecht a mis en place un centre de traumatologie d'urgence. La Croix-Rouge a exhorté les volontaires à s'y rendre au plus vite.

le Vendredi 16 Janvier 2026 à 04:34 | Lu 119 fois





