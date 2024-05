Paul McCartney, premier musicien britannique milliardaire

Londres, Royaume-Uni | AFP | vendredi 17/05/2024 - L'ex-Beatles Paul McCartney est entré dans le club des milliardaires, devenant le premier musicien britannique à amasser une telle fortune, selon le classement annuel du Sunday Times qui confirme la tendance à la baisse du nombre de milliardaires au Royaume-Uni.



Selon ce classement des 350 plus grandes fortunes du pays dévoilé vendredi, Paul McCartney, 82 ans, se hisse à la 165e place, récoltant les fruits de ses multiples concerts et de ses droits d'auteur.



Il a aussi reçu cette année un petit coup de pouce de la chanteuse américaine Beyoncé, qui a repris sur son dernier album la chanson "Blackbird" des Beatles.



Au total, selon la "Rich List" du Sunday Times, le Royaume-Uni totalise 165 milliardaires, six de moins que l'an dernier, et 12 de moins que le record atteint en 2022, avec 177 milliardaires, poussant le journal à souligner qu"il semble que (...) les riches du monde commencent à partir" du pays.



Parmi les raisons évoquées par le journal figure le niveau d'impôt qui a augmenté ces dernières années ou encore le lustre perdu de la Bourse de Londres qui attire moins de capitaux.



La fortune combinée des 350 personnes les plus riches du pays a elle aussi légèrement reculé, passant de 796,5 milliards de livres (929 milliards d'euros) à 795,3 milliards (927,7 milliards d'euros), du fait de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation et d'une économie morose.



A la tête du classement, figure toujours la famille de Gopi Hinduja, propriétaire d'un conglomérat dans la finance, l'énergie et la tech, avec une fortune estimée à 37 milliards de livres.



Elle devance Leonard Blavatnik et ses 29,2 milliards de livres, qui contrôle Warner Music Group ou encore la plateforme musicale Deezer, qui est deuxième devant les hommes d'affaires Simon et David Reuben (24,9 milliards).



Le Premier ministre et ancien banquier d'affaires Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, héritière du fondateur du géant indien des technologies Infosys, se classent à la 245e place, avec une fortune de 651 millions de livres.



Le roi Charles III n'est pas loin derrière, à la 258e place, avec 610 millions de livres, le Sunday Times précisant avoir fait une évaluation prudente de la fortune du souverain, excluant notamment le patrimoine qu'il possède en tant que monarque comme le Duché de Lancaster ou le Crown Estate.



Parmi les nouveaux entrants dans le classement figurent le pilote de F1 Lewis Hamilton ou encore le fils de l'ancien Premier ministre Tony Blair, Euan Blair, co-fondateur de Multiverse, une compagnie de la tech qui développe l'apprentissage dans les entreprises.