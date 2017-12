Patrimoine mondial : Fritch veut déposer le dossier des Marquises en avril

TAHUATA, le 19 décembre 2017. Lors de l'ouverture du onzième festival des arts des Marquises-Matavaa o te Fenua Enata, le président du Pays a précisé qu'il souhaitait présenter au comité national des biens français du patrimoine mondial le dossier de candidature des îles Marquises pour sa session du 10 avril 2018.





Le onzième festival des arts des Marquises-Matavaa o te Fenua Enata, ouvert ce lundi, se tiendra jusqu'au 21 décembre. Le thème retenu cette année est la croissance de la culture marquisienne.



Le maire de Tahuata, Félix Barsinas, a accueilli la délégation au son des pahu marquisiens, devant près de 500 personnes provenant de toutes les îles des Marquises.



Dans son discours d’ouverture, le président a souligné l’attention particulière que le gouvernement portait à toutes les formes d’expression culturelle et linguistique, celles-ci représentant la richesse des connaissances et du savoir-faire transmises d’une génération à une autre. « Ce sont les vecteurs de notre identité, de l’identité de chacun des archipels de la Polynésie française, l’identité de ce peuple autochtone marquisien, paumotu, tahitien, du peuple maohi. C'est dans l'union et la complémentarité de nos forces que nous arriverons à faire valoir notre patrimoine commun, riche de ses cinq archipels », a souligné Edouard Fritch.



Le président a rappelé que le Pays a, par ailleurs, vécu un moment important en juillet dernier, avec l'inscription de l'espace culturel de Taputapuatea au patrimoine culturel mondial de l'Humanité. En ce sens, il a indiqué que le gouvernement s’engageait à présenter au comité national des biens français du patrimoine mondial, un dossier de candidature portant sur la reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle des biens naturels et culturels des îles Marquises, en avril prochain.



La deuxième étape consistera à porter ce dossier à l’Unesco dans l’objectif d’une inscription, au plus tard dans les trois ans à venir, au patrimoine mondial.