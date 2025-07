Patrick Bruel revient au Fenua !

Tahiti, le 8 juillet 2025 – Il aura fallu attendre 33 ans. Mais c’est un rendez-vous que les amateurs de chanson française ne manqueront sous aucun prétexte. Patrick Bruel revient à Tahiti pour un concert unique, le 31 octobre prochain, sur la mythique scène de To’ata.



Envie de chanter à pleins poumons “On s’était dit rendez-vous dans dix ans… ” ? Fin octobre, ce sera possible, en plein cœur de Papeete, le vendredi 31 à 19h30.



C’est ici, dans le Pacifique, que l’auteur-compositeur-interprète — également acteur et figure engagée — clôturera sa tournée “On en parle”, un spectacle déjà acclamé par la critique. Avec plus de 600.000 spectateurs conquis au cours de près de 100 dates en France, en Europe, en Amérique du Nord et aux Antilles, ce show est salué par la presse comme une réussite artistique complète : “mise en scène immersive”, “énergie communicative ” et “propos sincères”.



Avec son charisme intact, sa voix reconnaissable entre mille et des textes qui traversent les générations, Patrick Bruel signe un retour en force. Son concert à To’ata mêlera ses tubes intemporels – Place des grands hommes, Casser la voix, Alors regarde, Qui a le droit – à ses titres plus récents issus de l’album “Encore une fois”. Le tout dans un savant mélange de chanson française, d’électro-pop et de rock contemporain. Une plongée puissante et intime dans un répertoire riche et fédérateur.



Ce ne sera pas la première visite de Patrick Bruel à Tahiti : son tout premier concert au Fenua remonte à avril 1992, à la salle Aorai Tini Hau. Un souvenir gravé dans les mémoires, que cette nouvelle date promet de raviver, avec un spectacle encore plus ambitieux.



Pour rappel, Patrick Bruel est né en 1959 en Algérie, avant de s’installer en France à l’âge de trois ans. Artiste aux multiples facettes, il mène depuis les années 1980 une carrière brillante entre musique, cinéma, théâtre et engagements humanitaires. Avec plus de 15 millions d’albums vendus, il reste l’un des piliers de la scène francophone.



Son concert unique à Papeete s’annonce comme un événement incontournable, autant pour les fans de la première heure que pour les curieux en quête d’un grand moment de musique live.

Billetterie ouverte sur www.ticketpacific.pf et dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao ainsi qu’à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute. Tarifs : de 5.000 à 10.000 francs selon les catégories. Infos pratiques : [email protected]

