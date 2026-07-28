

Patrick Bruel "devrait de lui-même renoncer" à sa tournée, selon Aurore Bergé

Paris, France, le 26 août 2026. "Les conditions ne sont pas réunies" pour que Patrick Bruel, mis en examen dans plusieurs dossiers de violences sexuelles, entame sa tournée dès octobre, a estimé mercredi la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé.





"Je crois que les conditions ne sont pas réunies pour que ces concerts puissent se tenir", a déclaré Mme Bergé sur franceinfo, estimant que cette position ne venait pas "enfreindre le principe de la présomption d'innocence".



"Je pense qu'il devrait de lui-même renoncer au fait de pouvoir tenir ces concerts", a-t-elle ajouté.



"Il y a aujourd'hui des mises en examen qui sont en cours et donc il y aura une enquête et des instructions judiciaires", a poursuivi la ministre.



Les maires de Chartres, Dijon, Strasbourg ou encore Amiens ont exprimé ces derniers jours leur opposition à la venue du chanteur de 67 ans cet automne dans leurs villes respectives.



Mais en pratique, annuler un concert reste encadré: les édiles disposent de peu de moyens légaux et les salles sont liées par contrat au producteur de la tournée qui, dans ce cas précis, se trouve être Patrick Bruel lui-même, via sa société 14 Productions.



Les préfectures peuvent quant à elles prendre des arrêtés d'interdiction, en cas de risque de trouble à l'ordre public.



Patrick Bruel prévoit du 2 octobre au 21 novembre une tournée de 35 dates pour célébrer "Alors Regarde", son deuxième opus sorti en 1989 et plus grand succès de sa carrière, avec plus de trois millions d'exemplaires vendus.



Il avait annulé fin mai une partie de cette tournée, soit des concerts à Paris puis dans les festivals de l'été, après une multiplication de témoignages et plaintes le mettant en cause.



L'artiste est mis en examen dans quatre dossiers de violences sexuelles et a été placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, assurant n'avoir jamais "forcé une femme".



Il a été placé sous contrôle judiciaire, une mesure restrictive de liberté mais qui ne l'empêche pas de monter sur scène.

© Agence France-Presse

Rédigé par AFP le Mercredi 26 Août 2026 à 11:32 | Lu 59 fois





