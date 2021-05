Patrice Faure nommé Haut-commissaire pour la Nouvelle-Calédonie

Paris, France | AFP | mercredi 19/05/2021 - Patrice Faure a été nommé mercredi haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lors du Conseil des ministres pour veiller notamment à l'organisation du troisième et dernier référendum sur l'indépendance.



"Patrice Faure aura comme feuille de route de poursuivre le dialogue politique entamé en octobre dernier lors du déplacement de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et qui se poursuivra lors des rencontres à Paris à l'invitation du Premier ministre, du 25 mai au 3 juin", a indiqué le ministère des outre-mer dans un communiqué.



Une des principales mission de M. Faure sera d'organiser un troisième référendum sur l'indépendance, en vertu du processus de décolonisation prévu par l'accord de Nouméa (1998).



Lors d'un premier scrutin, le 4 novembre 2018, le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République l'avait emporté avec 56,7% des voix. Ce maintien n'avait remporté que 53,3% des voix lors du second référendum le 4 octobre 2020.



Patrice Faure, 54 ans, était précédemment préfet du Morbihan. Il a été préfet de la Guyane entre 2017 et 2019 et a occupé différents postes dans l'administration centrale, dont adjoint du chef du cabinet militaire du ministère de l'Outre-mer.



Il succède à Laurent Prévost qui avait pris ses fonctions en août 2019, et a été nommé lors de ce même Conseil des ministres préfet de l'Isère.