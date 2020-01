Passez les concours d'officier de la marine marchande depuis Tahiti

"Les compagnies maritimes françaises se classent parmi les meilleures du monde. Elles recrutent des femmes et des hommes qui occuperont les postes d’officiers pont et machine et se reconvertiront sans difficultés, forts de leur expérience de travail en autonomie et de leur grande polyvalence."

Tahiti, le 10 janvier 2020 -Le Cluster Maritime de Polynésie française est partenaire de l’ENSM, l'Ecole Nationale Supérieure Maritime, qui forme les officiers de la marine marchande et les ingénieurs maritimes français. Une excellente nouvelle pour nos jeunes qui rêvent de naviguer à travers le monde à bord de yachts de luxe, paquebots de croisière, porte-conteneurs, ferries, pétroliers, navires de service ou scientifiques...En Polynésie, vous pouvez passer les concours d'entrée à l'ENSM directement depuis Tahiti dans des conditions idéales. Le service des Affaires Maritimes assure en effet la mise sous loge des candidats afin qu’ils puissent composer les épreuves pendant la journée. L'école s'est aussi engagée pour l'égalité des sexes et de plus en plus de jeunes femmes choisissent cette voie.Plusieurs formations sont proposées par l'école aux jeunes sortant du Bac :- Le bac+5 Navigant ingénieur, pour devenir Officier 1ère classe de la marine marchande (admission sur concours après un bac scientifique, renseignements à [email protected] - Le bac+3 Chef mécanicien 8000kW, pour devenir Officier chef de quart machine (admission sur concours, renseignements à [email protected] - Le bac+3 Capitaine 3000, pour devenir Officier chef de quart passerelle international (admission sur dossier, renseignements à [email protected] L'école propose également des passerelles pour intégrer sa formation de Navigant ingénieur après une classe prépa ou une formation bac+2 ou bac+3.En pratique, il faut vous inscrire sur le site www.supmaritime.fr avant le 5 avril 23h59 (soit le 6 avril à midi heure française). Les concours auront lieu en mai.Il faudra payer des frais d'inscription pour participer au concours. Si vous intégrez l'école, les frais de scolarité varient entre 1430 euros (171 000 Fcfp) et 2450 euros (294 000 Fcfp) par an.Comme le note le Cluster Maritime, la France est un des leaders mondiaux de la navigation marchande et compte un grand nombre d'entreprises en forte croissance :Pas d'inquiétude donc pour trouver un travail après cette formation si la vie en mer vous a convaincue et que vous êtes prêts à quitter le Fenua pour quelques années. Et si au contraire les stages vous auront guéris des activités maritimes, les formations d'ingénieur ou de chef mécanicien vous assureront une reconversion facile dans les entreprises terrestres. Par contre la formation d'Officier chef de quart passerelle international semble bien plus spécialisée, donc destinée aux jeunes vraiment sûrs d'eux...