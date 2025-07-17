

"Passeports dorés" de Nauru: un démarrage lent pour un plan de survie climatique ambitieux

Sydney, Australie | AFP | jeudi 06/08/2025 - Six mois après avoir commencé à vendre des "passeports dorés" pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, la République de Nauru peine à attirer, selon les chiffres donnés jeudi par un responsable de l'île de Micronésie en grande partie désertique.



Au prix de 105.000 dollars américains chacun (environ 90.000 euros), Nauru prévoit de récolter plus de cinq millions de dollars américains au cours de la première année du "programme de citoyenneté pour la résilience climatique".



Près de six mois après son lancement, Nauru a approuvé seulement six demandes sur les 66 passeports qu'il espère vendre au cours de la première année du programme, selon le chiffre communiqué à l'AFP par son directeur Edward Clark.



Parmi les premiers passeports climatiques délivrés figurait une famille allemande vivant à Dubaï, a déclaré M. Clark, qui a salué pour sa part une "étape importante pour le programme".



"Ils recherchaient une seconde nationalité afin de disposer d'un plan B compte tenu de l'instabilité politique mondiale actuelle", a-t-il souligné. Le passeport nauruan permet d'entrer sans visa dans plus de 80 pays ou territoires.



Selon le Lowy Institute australien, plus de 60 pays proposent des programmes d'immigration liés à l'investissement.



D'autres nations du Pacifique comme le Vanuatu, les Samoa et Tonga se sont déjà essayés à la vente de passeports dorés.



Nauru estime que le programme pourrait générer à terme 43 millions de dollars, avec environ 500 candidats retenus, ce qui représenterait près de 20% des recettes totales du gouvernement.



- Al-Qaïda -



Mais certains craignent que ce programme ne soit susceptible d'être exploité.



M. Clark a déclaré qu'une demande avait déjà été retirée après le signalement par les autorités de "résultats défavorables" lors de la vérification des antécédents.



Une précédente tentative de Nauru de vendre des passeports s'est soldée par un désastre. En 2003, les autorités nauruanes ont vendu la citoyenneté à des membres d'Al-Qaïda qui ont ensuite été arrêtés en Asie.



La république de Nauru est située dans le Pacifique Sud. Avec une superficie totale de seulement 21 kilomètres carrés, c'est l'un des plus petits pays du monde.



Ses gisements de phosphate - élément clé à la production d'engrais notamment - exceptionnellement purs, ont autrefois fait de Nauru l'un des endroits les plus riches de la planète en terme de PIB par habitant.



Mais ces réserves sont épuisées depuis longtemps, et les chercheurs estiment aujourd'hui que 80% du territoire de Nauru est devenu inhabitable en raison de l'exploitation minière.



Les scientifiques ont également mesuré que l'élévation du niveau de la mer évoluait 1,5 fois plus rapidement que la moyenne mondiale.



Nauru devra à terme déplacer 90% de sa population, car l'océan commence à ronger son littoral. La première phase de ce déplacement massif devrait coûter plus de 60 millions de dollars.

