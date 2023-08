Passe d'armes entre Eliane Tevahitua et Edouard Fritch

Tahiti, le 1er août 2023 - A l'occasion de l'examen du premier collectif budgétaire du gouvernement Brotherson, et notamment sur les dépenses de personnel, Edouard Fritch s'en est pris à la vice-présidente Eliane Tevahitua remettant en cause sa volonté "d'exemplarité". Elle lui a vertement répondu estimant n'avoir "aucune leçon à recevoir" de sa part. Morceaux choisis.



Edouard Fritch : "Avoir la capacité de faire un collectif de 26 milliards, c'est bien la preuve incontestable que les caisses du Pays sont bien garnies (...) Notre vice-présidente, dans une interview du 3 juillet dernier sur Tahiti Infos disait que vous avez une situation budgétaire quasiment muselée jusqu'à la fin de l'année (...) Un budget n'est jamais verrouillé ni muselé. Aujourd'hui, vous faites un collectif pour apporter vos corrections. Très bien. Mais parmi les annonces du fameux 3 juillet, vous avez dit et je vous cite encore, que le président a acté une baisse de 10% du fonctionnement des ministères. A cet égard nous n'avons vu aucune baisse dans ce collectif, mais bien une hausse de plus de 90 millions sur les pouvoirs publics dont 24,8 millions de Fcfp uniquement pour les rémunérations de vos personnels de cabinet. Alors, ma chère Eliane, entre vos citations d'exemplarité, de baisse, de réduction du 3 juillet dernier et la réalité du présent collectif y a-t-il eu tromperie ou simplement un principe de réalité ? En d'autres termes, avec ces hausses budgétaires le train de vie de votre gouvernement risque d'être supérieur au nôtre. On verra cela. Concernant les rémunérations des personnels des cabinets, (...) vous savez que les plus grosses rémunérations des directeurs de cabinet datent de 2004, sous une gouvernance Tavini à plus d'1,7 million de Fcfp par mois il y a 20 ans. Ce montant n'a jamais été dépassé par les gouvernements suivants. Vérifiez, contrôlez, et vous verrez"



Eliane Tevahitua : "Monsieur l'ex-président déchu, il faut accepter votre défaite. Alors, je t'entendais nous donner la leçon, mais tu es vraiment risible. Tu t'es cru plus malin que les autres. Tu viens nous donner des leçons et en plus, tu viens me donner des leçons à moi monsieur l'ex-président déchu que la population n'a pas remis en place. Alors laissez-nous diriger votre Pays pendant cinq ans et arrêtez de venir nous donner des leçons de morale. On n'en a pas besoin ! Venant de vous surtout. Je vous voyais ricaner, ainsi que vos sbires derrière vous et vous vous disiez, je vais m'attaquer à la vice-présidente. Voilà...Et bien je trouve que vous manquez d'élégance monsieur l'ex-président déchu".

