Pas de vol ni d'électricité à Rikitea

Rikitea, le 17 juillet 2022 - Les vols Air Tahiti de samedi en arrivée et au départ de Mangareva ont été annulés à cause de la fermeture de l'aéroport de Hao où les avions doivent faire escale pour faire le plein de carburant. Le prochain est prévu mardi. De plus, depuis vendredi Rikitea est de nouveau sans électricité.



À Rikitea, les vols Air Tahiti de samedi ont été annulés. En cause, la fermeture des aéroports de Hao et Tureia en raison de l'inondation des pistes. L'avion doit y faire escale pour faire le plein de carburant. Le prochain vol est prévu mardi.



D'autre part, Mangareva se retrouve de nouveau sans électricité depuis vendredi matin. Comme l'a annoncé la commune, la raison de la coupure est inconnue et les agents du service Eau et électricité de Mangareva (EEDM) travaillent actuellement à la recherche de la panne. Rappelons que les Gambier ont déjà subi une panne d'électricité pendant trois jours, fin juin. Le 4 juillet, un nouveau groupe électrogène était arrivé dans la commune pour renforcer celui déjà existant.

