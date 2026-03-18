

Pas de lycée général, mais un internat à Opunohu

Tahiti le 15 avril 2026. Le ministre de l’Agriculture a présenté un projet d’arrêté relatif aux études et travaux pour la reconstruction des internats et de la restauration scolaire du lycée agricole d’Opunohu.





À l’issue des études en phase d’Avant-Projet Sommaire (APS) et de l’examen des différents scénarios présentés en conseil des ministres, le Pays a décidé d’abandonner le projet initial de construction du lycée de Moorea.



Le besoin en hébergement et restauration du lycée agricole d’Opunohu étant confirmé, un nouveau programme est ainsi engagé. Il prévoit la construction de trois internats distincts, d’un espace commun, ainsi que la reconstruction du pôle de restauration scolaire. Les bâtiments existants, jugés vétustes, seront exclus du périmètre des travaux et feront l’objet d’une réaffectation par le lycée.



Les études préliminaires permettront de définir le programme technique, d’analyser les contraintes du site et d’établir une estimation financière. Elles pourront être complétées par des diagnostics techniques, études géotechniques, relevés topographiques et études de réseaux.



Le projet prévoit également de s’insérer dans le paysage du site d’Opunohu et son articulation avec les infrastructures existantes.



La réalisation des études et des travaux sera confiée à l’établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) pour un montant de 134 millions de francs. Le délai d’exécution est fixé à 36 mois.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Avril 2026 à 18:02 | Lu 320 fois



