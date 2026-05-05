

Pas de car-bass à Taiarapu-Est

Tahiti, le 22 mai 2026 - Le maire de Taiarapu-Est a tranché : en vertu de la réglementation en vigueur, il n’y aura pas de rassemblement de car-bass dans la commune. Un communiqué qui intervient alors qu’une tentative de dialogue s’est soldée par des tensions à Tautira, menant une partie des riverains opposés à cette pratique source de nuisances sonores à se réunir en collectif avec le soutien de Te Ora Hau. La municipalité évoque aussi la perspective d’une “révision concertée” du cadre dans les années à venir.





Jeudi soir, des élus de Taiarapu-Est ont reçu le collectif anti-nuisances sonores de Tautira, monté suite

Jeudi soir, des élus de Taiarapu-Est ont reçu le collectif anti-nuisances sonores de Tautira, monté suite aux réunions publiques organisées par le maire délégué , Arnold Toheira, pour ouvrir le dialogue entre les résidents “pour” et “contre” les car-bass afin de limiter les rassemblements “sauvages” en s’orientant vers une décision concertée, difficile à trouver. Au sortir de cette rencontre sur fond de tensions ces derniers jours, un communiqué municipal est tombé : “Après un long échange, le maire Willy Chung Sao a pris la décision d’appliquer la loi et de ne pas autoriser de rassemblements car-bass à Taravao, ni dans les autres communes associées de Taiarapu-Est”.

​Soulagement et déception

Du côté de Te Ora Hau, soutien du collectif de riverains inquiets, c’est un sentiment de soulagement qui domine. “Le maire a répondu à notre appel dans la continuité de ses engagements pendant la campagne des municipales en termes de lutte contre les nuisances sonores et de la stricte application de la réglementation. Beaucoup de souffrance et de colère ont été exprimées, et la décision de tāvana a permis d’apaiser les esprits. La configuration du territoire ne se prête pas à ce type de manifestation”, indique Ariitea Bernardino, vice-président de l’association de lutte contre les nuisances sonores.



Pour les aficionados des décibels, c’est la douche froide. “Forcément, on est déçu. On était prêt à aller de l’avant pour encadrer les rassemblements. On aurait aimé pouvoir au moins faire un test. On essaie de se réunir pour aller nous aussi rencontrer tāvana Willy”, confie une résidente de Tautira fan de car-bass.



Un cadre à “harmoniser”

Entre tranquillité publique et matériel de sonorisation en vente libre, le sujet reste sur la table, d’autant qu’un arrêté municipal est en préparation. Le maire de Taiarapu-Est a également annoncé son intention d’écrire au président Moetai Brotherson “afin de lui rappeler ses prérogatives et sa responsabilité concernant ce phénomène”, précise le communiqué.



Le premier magistrat de la commune souhaite par ailleurs “renforcer la mise en œuvre de la loi sur les nuisances sonores sur la commune, tout en s’accordant une marge de temps au cours d’une deuxième année de mandature pour revoir, avec le gouvernement, le cadre applicable aux car-bass”. Une “révision concertée” avec le Pays et les associations de car-bass est proposée dans les prochaines années “afin d’harmoniser santé publique, sécurité et culture locale”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 22 Mai 2026 à 19:02 | Lu 438 fois



