Pas d'acheteur pour la rotative de La Dépêche

PIRAE, le 10 août 2018 - Ce matin, la vente aux enchères pour liquidation judiciaire de tout le matériel de la société La Rotative de La Dépêche a eu lieu à Fautaua, au siège historique du journal. Très peu d'acheteurs étaient présents et aucun n'était intéressé par l'énorme machine industrielle de l'imprimeur. Même à 1000 francs, elle n'a pas trouvé preneur.



Ce matin, le commissaire-priseur Serge Léontieff menait les enchères de tout le matériel de l'imprimerie de La Dépêche. La société qui l'exploitait, nommée La Rotative de La Dépêche, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce. Dans le cadre de la procédure, tout ce qu'elle possédait a été vendu au plus offrant.



Ou plutôt, tout a été proposé à la vente. Mais avec moins de 10 acheteurs, l'opération est loin d'avoir été un succès. Il y avait plus de journalistes, souvent très émus par la disparition de cette rotative mythique, que de clients. Au final, l'immense machine industrielle qui remplit un hangar à elle seule n'a pas été vendue, même à 1000 francs.



Le commissaire-priseur s'y attendait, il avoue que c'est une de ses ventes les moins populaires : "Je ne suis pas surpris. J'ai contacté tous les imprimeurs, tous ceux qui pouvaient être intéressés, mais ils ne sont pas venu. Parce que c'est une grosse machine, qui est vraiment technique, et il faut avoir la place. Il n'y avait pas de mise à prix, c'était au plus offrant donc on aurait pu l'avoir à n'importe quel prix, c'est comme ça la vente sur liquidation judiciaire." Serge Léontieff ne sait pas ce qu'il va advenir de cette machine, et soupçonne un départ vers les ferrailleurs.



Les acheteurs présents étaient plus intéressés par le reste du matériel de l'entreprise, entre les bureaux, meubles, paravents… "C'est du vieux matériel dont les gens ont besoin, et qu'ils peuvent avoir à bas prix. Donc les gens sont contents. C'est l'élévateur qui a dû partir pour le plus cher, à 5000 ou 6000 francs je crois. Mais on ne sait pas s'il fonctionne !" nous résume l'expert.



De bonnes affaires pour les rares acheteurs