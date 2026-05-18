

Partir en Livre à l’université

Tahiti, le 15 juin 2026 - Pour la première fois, l'Université de la Polynésie française, à travers sa bibliothèque universitaire, participe à la manifestation Partir en Livre, le grand rendez-vous national consacré à la promotion du plaisir de lire auprès des jeunes. Du 17 juin au 1er juillet, plusieurs animations gratuites seront proposées aux enfants autour du thème “Nos petits et grands héros”.





Organisée chaque année par le Centre national du livre, Partir en Livre est la plus grande manifestation nationale dédiée au livre jeunesse. Elle rassemble des milliers d'événements gratuits partout en France et dans les territoires ultramarins afin de promouvoir le plaisir de lire auprès des jeunes. Depuis 2015, cet événement invite les livres à sortir des bibliothèques pour aller à la rencontre des jeunes publics dans leurs lieux de vie et de loisirs. Son objectif : transmettre le goût de la lecture grâce à des actions gratuites, accessibles et ludiques.



Pour cette 12ᵉ édition, placée sous le thème “Nos petits et grands héros”, la bibliothèque universitaire de l'UPF propose une programmation destinée aux enfants de 0 à 10 ans. Cette première participation illustre la volonté de l’université de renforcer son ouverture vers le grand public et de contribuer activement à la promotion de la lecture en Polynésie française.

Trois rendez-vous pour lire, imaginer et créer Toutes les animations se dérouleront de 14 h à 16 heures. Ce mercredi 17 juin : la bibliothèque à la plage ! Cette animation hors les murs, organisée au parc Vaira'i, propose aux enfants et à leurs familles de découvrir le plaisir de la lecture dans un cadre de détente et de loisirs. Le mercredi 24 juin : ateliers de lecture et d'écriture. Les participants pourront prendre part à des ateliers de lectures et d'écritures animé par l’autrice Régine Raymond. Après la lecture de l'album illustré “Le chemin des arbres”, les enfants imaginent et écrivent leurs propres aventures. Ils deviennent les héros ou héroïnes de leur histoire. Des lectures de contes seront également proposées par Cédric Tchan, pour un moment d'évasion et de découverte.



Enfin, le mercredi 1er juillet : ateliers créatifs. La programmation se clôturera par des ateliers dédiés à l'illustration et à la création de marque-pages, permettant aux enfants de laisser libre cours à leur imagination avec l'accompagnement de Julink, spécialisée dans le collage artistique. Pour inscrire vos enfants : Partir en livre à la BU - Inscription aux ateliers jeunesse

Une sélection de livres autour des héros Tout au long de l'événement, la bibliothèque universitaire mettra à disposition une sélection d'ouvrages pour petits et grands autour du thème “Nos petits et grands héros”.



Pensés pour les enfants de 0 à 13 ans, ces ateliers gratuits visent à encourager la découverte de la lecture, à stimuler l'imaginaire et à favoriser l'expression créative.

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 15 Juin 2026 à 17:40 | Lu 290 fois



