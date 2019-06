Paroles de pompiers : "Le plus gratifiant, c'est sauver des vies"

PAEA, le 12 juin 2019 - Ce samedi les soldats du feu du fenua seront réunis du côté de Vaiete dans le cadre de la journée nationale des sapeurs-pompiers. L'occasion pour ces derniers de présenter leurs différentes missions au travers d'ateliers. En amont de cette journée Roger Fuller, adjoint au chef de corps de la caserne de Paea, et Robert Urima, chef de garde par intérim de la même caserne, nous détaille leur quotidien.



"Le métier de pompier c'est plus qu'un métier, c'est une vocation." C'est le crédo de tout sapeur-pompier, et celui de Roger Fuller, adjoint au chef de corps de la caserne de Paea, et de Robert Uriam, chef de garde par intérim de la même caserne. Le premier a commencé sa carrière de pompier il y a une trentaine d'année du côté de Punaauia, où il était pompier volontaire. En plus de cette casquette il devient également ambulancier. Puis en 2009 il est définitivement intégré à la caserne de pompier de Paea. "Ce qui a de plus gratifiant dans ce métier c'est de sauver des vies, et surtout celle des enfants. Après il faut savoir accepter aussi de ne pas pouvoir en sauver", confie Roger. "Quand c'est le cas, il faut essayer de ne pas trop se focaliser sur le drame. Si on veut on en discute une fois avec les camarades de sa caserne, un peu avec sa famille et après il faut savoir tourner la page."