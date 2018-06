Une matinée pour se mettre dans la peau d'un pompier

Colonel Pierre Masson

Directeur de la protection civile



" La journée des sapeurs-pompiers sert à montrer aussi à toute la population de l'intérêt pour elle de disposer de sapeurs-pompiers, notamment, pour les communes qui ont entre 500 et mille habitants sur les archipels éloignés. C'est une façon d'apporter un secours à la population, en mettant à disposition une ambulance tout terrain, qui peut aller dans des lieux difficiles d'accès, et puis un engin polyvalent qui permet de lutter contre les incendies ou les opérations diverses.



La création d'un centre d'incendie et de secours prend deux à trois années. Il y a un financement qui vient en accompagnement, et il s'agit du Fonds intercommunal de péréquation (FIP). Aujourd'hui, nous sommes en train de créer avec Makemo et Hao, un centre d'incendie et de secours. En 2017, nous avons ouvert à Rimatara et à Raivavae. Aujourd'hui, toutes les îles des Australes disposent des sapeurs-pompiers. Aux Tuamotu, il y a déjà des sapeurs-pompiers à Rangiroa, il y a un développement en cours sur Ahe et Manihi qui disposent de pompiers et d'un moyen de lutte contre les incendies. Mais, on va accompagner ces communes à développer la capacité de secours à personnes.



Je pense aussi à Mangareva qui a une certaine population et à Fakarava qui pourraient le faire également. Il y a aussi les trois dernières îles habitées des Marquises qui ne disposent pas de sapeurs-pompiers, Fatu Hiva, Tahuata et Ua Huka.



Pour monter un centre d'incendie et de secours, il faut un personnel. Ce personnel, il faut l'identifier dans les jeunes de l'île, entre 18 et 35 ans, qui sont intéressés par cette activité et qui ont l'aptitude physique. Il faut être également détenteur d'un casier judiciaire vierge. Nous avons également une démarche de formation avec le Centre de gestion et de formation (CGF). Toute la formation globale se fait uniquement sur Tahiti, ça leur permet de voir de grandes casernes et de voir de nouvelles méthodes de travail. Ensuite, nous accompagnons les communes dans les îles éloignées à former leur personnel et à entretenir cette formation. "