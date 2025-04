Papeete se prépare à faire peau neuve

Tahiti, le 3 avril 2025 - Ce jeudi, le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, a fait part de la volonté du gouvernement de redynamiser le centre-ville de Papeete, et notamment la zone allant du Fare Tony jusqu'à Paofai. Un programme ciblant trois projets immobiliers et nécessitant l'investissement de fonds privés estimés à 25 milliards de francs. L'objectif : remplacer les vieux bâtiments administratifs par des commerces et des logements afin de “redessiner le visage de la capitale”.



Ce jeudi, le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, a annoncé vouloir redynamiser le centre-ville de Papeete à l'occasion d'une conférence de presse dédiée. Une volonté organisée autour d'un projet structurant, visant notamment à tirer parti de terrains appartenant au Pays, situés en plein cœur de la capitale polynésienne, mais peu valorisés. Des parcelles qui, aujourd'hui, servent essentiellement d'aires de stationnement ou accueillent d'anciens bâtiments administratifs. Trois terrains sont ainsi concernés : Tematahoa – bâtiments de la Direction de la jeunesse et des sports – situé au bas de l'avenue Pouvana'a a Oopa et d'une surface de 3 776 m2 ; l'ex-TNAD – parking face à la Direction de la Santé – dans le quartier du temple Paofai et d'une surface de 8 383 m2 ; et le bâtiment de l'ancien gouvernement estimé à 4 487 m2 de surface. Concrètement, ces projets portent quatre objectifs : la redynamisation de l'avenue Pouvana'a a Oopa et du quartier Paofai en transformant cette artère emblématique en un espace attractif et convivial ; encourager l'implantation de commerces, de services et d'espaces de loisirs ; impulser une nouvelle dynamique nocturne en créant des espaces animés et sécurisés ; et améliorer la fluidité de circulation en encourageant les modes alternatifs à la voiture.



Dynamiser, développer et fluidifier



“Ce que nous souhaitons, c'est développer le centre-ville de Papeete en étendant l'axe commerçant de Fare Tony jusqu'au quartier de Paofai”, explique le ministre des Grands travaux, Jordy Chan. “Plusieurs objectifs sont ciblés. Le but, bien entendu, est de créer de l'activité et pour cela, nous comptons sur la promotion d'immeubles à usage mixte – commerces, bureaux, logements – sur plus de cinq étages, dont les environs seront végétalisés. Nous voulons aussi rendre la zone plus praticable pour les piétons et les cyclistes. Et en ce sens, nous souhaitons également développer les parkings en sous-sol. Aujourd'hui, ces parkings sont situés au rez-de-chaussée, devant les bâtiments, ce qui monopolise les espaces pour les voitures alors qu'on pourrait les utiliser pour la marche à pied ou le vélo. Nous voulons que la population locale puisse déambuler dans les rues plus facilement.”



En effet, pour le Pays, ce programme entre totalement en synergie avec les projets portés par le ministère des Grands travaux visant à promouvoir l'usage du transport en commun et la mobilité active. Pour rappel, le Pays ambitionne d'aménager des voies réservées aux bus, ainsi que des trottoirs plus larges et des pistes cyclables entre la rue Cook et le pont de l'Est. Le tout afin de créer un futur axe de transport en commun partant de Outumaoro jusqu'à Erima. Une belle occasion donc pour Jordy Chan d'accentuer sa volonté de privilégier les modes de transport alternatifs à la voiture, afin que les occupants des futurs immeubles ne soient victimes de la congestion des flux routiers.



Des investissements privés estimés à 25 milliards de francs



Compte tenu de la localisation centrale de ces terrains, le gouvernement compte faire appel aux investisseurs privés : “Nous allons lancer des appels à projets pour des baux à construire d'une durée de 99 ans, ce qui nous permettra de percevoir une redevance pour l'occupation des immeubles, tout en conservant la propriété du terrain”, assure Jordy Chan. “Ce qui va permettre à la fois de limiter l'impact des projets sur la dette publique du Pays, tout en stimulant l'investissement privé et en favorisant les projets innovants et économiquement viables.” Selon le gouvernement, les investissements engendrés pourraient avoisiner les 25 milliards de francs. Le phasage des travaux devrait, quant à lui, permettre d'étaler l'activité locale résultant de ces investissements de 2028 à 2032.



Mais si l'appel à projets de la phase 1, concernant le terrain Tematahoa, est lancé dès ce jeudi, les suivants devront attendre le premier trimestre 2026 pour le terrain de l'ex-TNAD et le premier trimestre de 2027 pour celui du bâtiment de l'ancien gouvernement. Des délais qui s'expliquent notamment par la nécessité de déclasser ces deux parcelles : “La collaboration avec la commune est déjà engagée et elle s'est d'ailleurs montrée très favorables à ces projets”, souligne le ministre des Grands travaux avant d'en venir au fait. “Cette collaboration est essentielle car ces deux parcelles nécessitent d'être déclassées de la zone UE, réservée aux équipements et infrastructures liés au fonctionnement des institutions et de la collectivité, à la zone UA, définie comme étant la zone urbaine à forte densité privilégiant l'habitat, le commerce et les services.”