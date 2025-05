Papeete renforce l'accès PMR

Tahiti, le 13 mai 2025 - Ce mardi, la commune de Papeete a présenté le bilan d'un chantier d'un an destiné à améliorer l'accessibilité du centre-ville pour les Personnes à mobilité réduite (PMR) et les usagers en difficulté. Un engagement de longue date, mené en partenariat avec la Fédération Te Niu o te Huma.



La cathédrale de Papeete a accueilli la conférence de clôture de ces travaux, initiés en février 2024 et achevés un an plus tard. La commune a aménagé 12 km de cheminements et rendu accessibles 20 km de parcours piétons. Ces améliorations, pensées pour les Personnes à mobilité réduite (PMR), mais aussi pour les parents avec poussettes, ont été réalisées sur les trottoirs publics et privés de l'hypercentre.



Un chantier complexe



Ces travaux, réalisés sur les trottoirs, ont porté sur “la création de rampes d'accès, l'installation de garde-corps pour les zones surélevées et la pose de bandes podotactiles aux carrefours pour les personnes mal ou non voyantes”. Les parcours piétons ont également été rénovés, et de nouvelles places de stationnement PMR ont été créées. Le tout pour un investissement total de 82 millions de francs.



Un chantier complexe, selon Paul Maiotui, premier adjoint au maire de Papeete : “Il a fallu mettre tout le monde d'accord, les commerçants, les propriétaires. Certains bâtiments sont anciens, d'autres récents. C'était compliqué, mais l'intérêt général est là.” Il aura aussi fallu une bonne coordination entre les services municipaux et les entreprises pour mener à bien ces aménagements.

Un partenariat durable avec les associations



Ce projet s'inscrit dans une démarche ancienne de la ville, engagée depuis plus de 30 ans aux côtés de la Fédération polynésienne des handicapés, et renforcée en 2022 par la signature d'une charte “Handicap ville”. Cette collaboration a permis une concertation régulière sur les parcours et les franchissements d'intersections afin de répondre aux besoins des PMR.



Henriette Kamia, présidente de l'association Te Niu o Te Huma, se dit “très fière et heureuse du travail fait ensemble avec la commune. Aujourd'hui, on peut dire que notre belle commune de Papeete devient accessible à toutes les personnes PMR”.



Si ces réalisations marquent une étape importante, les intervenants ont reconnu qu'il reste encore des efforts à faire. La ville poursuit son engagement pour faire de Papeete un espace urbain inclusif, où chacun peut circuler en autonomie et en sécurité.

Rédigé par Orianne Leleivai le Mardi 13 Mai 2025 à 15:46 | Lu 190 fois