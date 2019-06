Papeete et Nouméa désormais sœurs jumelles

PAPEETE, le 3 juin 2019 - Sonia Lagarde, maire de Nouméa, et Michel Buillard, maire de Papeete ont officialisé hier le jumelage de leurs villes respectives. Les deux édiles se sont ainsi engagés à renforcer leur coopération dans les domaines culturels, sociaux et économiques. "Il faut que l'on se serre les coudes parce que nous sommes très loin de la France et de l'Europe", a expliqué l'élue calédonienne.



Un jumelage qui a du sens. Après cinq années de discussions, de visites et d'échanges, Sonia Lagarde et Michel Buillard, respectivement maire de Nouméa et de Papeete, ont officialisé ce lundi le jumelage de leurs villes. Le but étant de favoriser des liens d'amitiés et de développer les échanges au niveau culturel, social et économique entre les deux municipalités. "Mais nous n'avons pas attendu la concrétisation de ce jumelage parce qu'il y a déjà eu des échanges, notamment entre les écoles de Nouméa et Papeete", a rappelé Michel Buillard.



"Je crois qu'on a tellement de choses à partager, de découvertes à faire, et la fraternité est au cœur de ce dispositif", a indiqué pour sa part Sonia Lagarde. Avant d'ajouter, "en Nouvelle-Calédonie nous avons une communauté polynésienne parfaitement intégrée et on tire profit tous les jours de leur savoir-faire. Je crois que nous avons beaucoup d'échanges à faire, et avons beaucoup à apprendre des uns et des autres."