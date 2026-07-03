

Papeete : deux motards à plus de 110 km/h au lieu de 50 sur le front de mer

Tahiti, le 28 juillet 2026 – “Grand excès de vitesse”, alerte la Police nationale sur sa page Facebook ce mardi. Les forces de l’ordre y dénoncent “un comportement qui met des vies en danger”. Lors d’un contrôle routier mené lundi, les policiers motocyclistes de la DTPN 987 ont constaté deux excès de vitesse particulièrement importants. Sur une portion limitée à 50 km/h, deux motocyclistes ont été contrôlés à 114 km/h et 118 km/h sur le front de mer, à la sortie de Papeete en direction de Faa’a.



Le premier conducteur a été immédiatement intercepté par les policiers. Il encourt une contravention de cinquième classe pour grand excès de vitesse, pouvant atteindre 180 000 francs d’amende, ainsi qu’une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à trois ans.



Le second motocycliste, qui a pris la fuite lors du contrôle, a néanmoins été identifié. Il fera lui aussi l’objet de suites judiciaires.



La Police nationale rappelle que la vitesse excessive réduit le temps de réaction, allonge les distances de freinage et aggrave considérablement les conséquences des accidents.

Une vigilance d’autant plus importante alors que le bilan de la sécurité routière reste préoccupant en Polynésie française : le mois dernier, 20 personnes avaient déjà perdu la vie sur les routes, dont une majorité dans des accidents impliquant des deux-roues.



Les forces de l'ordre appellent les usagers de la route à adopter une conduite responsable : respecter les limitations de vitesse, adapter son allure aux conditions de circulation et de visibilité, maintenir des distances de sécurité et rester particulièrement vigilant en agglomération, où piétons et cyclistes sont nombreux. “Sur la route, quelques secondes gagnées ne valent jamais une vie”, pointe la DTPN 987, qui annonce poursuivre ses contrôles.

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 28 Juillet 2026 à 12:31 | Lu 182 fois



