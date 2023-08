Papeete climatisée par ses commerces

Tahiti, le 21 août 2023 - De nombreux commerces gardent leur porte d’entrée ouverte alors que la climatisation tourne à plein régime à l’intérieur. Si certains magasins tentent de limiter ce gaspillage, d’autres n’en font rien pour attirer le chaland. En France, une loi datant d’octobre 2022 interdit cette pratique.



En se promenant en centre-ville, difficile de ne pas sentir un courant d’air frais à l’approche de certains commerces. Aux abords de la cathédrale de Papeete, un magasin de vêtements locaux maintient son entrée grande ouverte tout le temps. “Ce sont les consignes”, explique la vendeuse. Les deux climatisations sont allumées dans ce local de moins de 100m2. Quelques mètres plus loin, une boutique de lunettes de vue garde également un accès des plus simples depuis le trottoir. “On laisse la porte ouverte mais on a un rideau d’air pour empêcher le froid de sortir”, justifie le tenant du commerce. Problème : le rideau d’air n’est pas en fonction, ce jour-là.



“On est obligé de laisser la porte ouverte, c’est plus convivial, c’est pour inviter les gens à entrer plus facilement”, explique-t-il. D’autant que les clients peuvent rester “jusqu’à trois quart d’heure” à flâner dans son commerce, le temps de trouver les bonnes lunettes et d’installer les verres adaptés. Et pour le commerçant, “il faut un certain confort, on ne peut pas faire sans la climatisation.” Le vendeur met aussi en avant “le reflet de la cathédrale sur la vitrine” qui a pour effet de cacher l’intérieur de la boutique aux yeux des passants.



Convivialité vs environnement



D’autres commerçants sont plus pragmatiques. Dans une librairie du centre, la vendeuse connait tous ses clients, des habitués pour la plupart. Selon elle, il faut s’adapter : “Quand il fait froid, je ne mets pas la climatisation mais quand il fait chaud si. Je ferme la porte, ça ne pose pas de problèmes pour ma clientèle.”



Mais, tout le monde ne s’accorde pas sur ce point. Au centre Vaima, une vendeuse de bibelots a fait le choix de garder la porte de sa boutique ouverte pour attirer les clients. “S’il fait trop chaud ou s’il pleut je la ferme ; mais je laisse ouvert la plupart du temps. Sinon, les gens n’osent pas entrer.” Marail, une vendeuse dans un grand magasin de lunettes du centre partage le même constat. “Les gens ont l’appréhension d’une porte”. Ici, le rideau d’air est allumé pour éviter le gaspillage. Mais il ne résout pas le problème d’une consommation énergétique excessive.



Juste à côté, la responsable d’un magasin de vêtements pour hommes ferme systématiquement la porte derrière les clients. Pour elle, l’argument de la convivialité pour la clientèle n’est pas valable. “Au contraire, c’est mieux de fermer la porte. Il fait plus frais, c’est mieux pour le client et c’est écologique. En plus, il y a beaucoup de poussières en ville.” Sa boutique est au rez-de-chaussée, avenue du général de Gaulle en plein centre-ville. Dans cette rue, un magasin sur deux laisse ses portes ouvertes.



Si l’usage est finalement assez répandu au fenua, dans l'Hexagone, laisser les portes ouvertes d'un commerce climatisé ou chauffé est interdit depuis le 6 octobre 2022. Tout contrevenant s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros, soit 90.000 francs. Cette règlementation tolère cependant que l’entrée sur la rue du magasin soit grande ouverte “lorsque l’ouverture est rendue nécessaire par les exigences sanitaires de renouvellement d’air intérieur des locaux”.



Un usage ancré



Pour revenir à Tahiti, selon Guy Loussan, vice-président de la Fédération générale du commerce, la climatisation est une nécessité. “Sous les tropiques, il fait chaud. La climatisation offre du confort”. Mais lorsque la question de fermer les portes lui est posée, il ne comprend pas où est la problématique en parlant du bruit et de la poussière et non pas de gaspillage. “Si on ferme les portes, nous n’avons plus de clients, nous ne pouvons pas tout faire”, insiste le commerçant.



Heureusement, certains de ses homologues prennent les devants tout seuls. Ariimoena est vendeuse dans un petit commerce. Dans cette échoppe, seule une climatisation sur deux est allumée, le thermostat réglé sur 25°C. “C’est une question d’habitude et de conscience écologique, j’essaye de faire attention. Ça ne sert à rien de tout mettre à fond et de laisser ouvert”, explique la jeune femme. Reste que l’exception n’a jamais fait la règle et l’usage semble ancré dans les habitudes. À l’heure d’une nécessaire “sobriété” énergétique, il y a fort à parier que sans règlementation, la majorité des commerces ne franchiront jamais le pas.

Quelle empreinte carbone ?



Aujourd’hui, les climatisations sont responsables de 5% des émissions de carbone du secteur du bâtiment en raison notamment de leur consommation énergétique. Et laisser les portes ouvertes, c'est 20% de consommation en plus.



En outre, les liquides frigorigènes tels que le R407C et le R410A présents dans les installations contribuent encore plus aux émissions de gaz à effet de serre, certains présentent un pouvoir réchauffant plus de 1000 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone (CO 2 ). Les émissions de gaz à effet de serre relatifs aux fluides sont plus de deux fois plus importantes que les émissions liées à la consommation d’électricité.



Les systèmes de climatisation consomment de l'énergie, beaucoup d'énergie. Rafraîchir une pièce de 45 m2 fera augmenter la facture de 20 à 25 % selon l'Agence de m’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Ademe. Mais, passer d’une température de consigne de 22°C à 27°C permet de diviser par deux la consommation d’énergie des climatiseurs.

