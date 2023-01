Papeete a dansé au rythme des lions

Tahiti, le 22 janvier 2023 - Ce week-end marquait le début des festivités du nouvel an chinois. Dimanche matin au siège de Si Ni Tong, la danse des lions, censée marquer le début de l’année, s’est déroulée devant une foule de spectateurs. Les festivités dureront, elles, jusqu’au 4 février prochain.



Le nouvel an chinois est définitivement lancé ! Après le bal du réveil des lions, samedi soir, c’était au tour de la danse de cet animal mythique d’animer bruyamment les rues de Papeete. Cette cérémonie s’est déroulée devant les locaux du Si Ni Tong, dimanche matin. Pour l’occasion de très nombreux curieux étaient attroupés dans le petit passage perpendiculaire à la rue Colette, non loin du marché, pour apercevoir cette cérémonie traditionnelle rythmée par les sonorités fortes des coups de tambour et de cymbales. “On se baladait dans la ville. On voulait faire un tour au marché et on est tombé sur cette cérémonie. C’était vraiment magnifique à regarder et les enfants étaient émerveillés”, raconte Christelle, venue en vacances au fenua avec son mari et ses deux enfants. Au contraire, nombreux étaient ceux qui avaient coché depuis longtemps cette date sur leur calendrier : “Tous les ans, on essaye de venir assister à ces festivités. On y va avec toute la famille. C’est un dépaysement total et une immersion dans la culture chinoise”, témoigne Manutahi, l’un des spectateurs. Cette matinée était également l’occasion de présenter la superbe sculpture du lièvre d’eau, le signe sous l’égide duquel est placée cette nouvelle année du calendrier lunaire. Une sculpture réalisée par François Lam, de l'association du groupe des 7 villages.



“Le nouvel an chinois, c’est perpétuer les traditions de nos ancêtres”



“La danse du lion est une danse ancestrale qui n’est pratiquée qu’a l’occasion du nouvel an. Elle est nécessaire pour chasser les mauvais esprits, de manière à ce que la nouvelle année débute dans un environnement sain”, explique Timi Wong Yut, le président du Si Ni Tong. “Tout le reste du temps, on dit que les lions sont endormis. Ils ne seront réveillés que l’année prochaine”. Le président du Si Ni Tong qui tient également à souligner l’importance de cette cérémonie pour la communauté chinoise en Polynésie : “On est la 5e ou 6e génération de Chinois. Maintenir ces traditions, ça représente une forme de respect et de reconnaissance pour la culture que nous ont laissés nos aïeux et que l’on perpétue de père en fils. Le nouvel an chinois, c'est perpétuer la tradition de nos ancêtres”. Le consul de Chine en Polynésie française, Lixiao Tian, était, comme à son habitude, également présent. Il a tenu à exprimer sa joie “d’assister à cette cérémonie, chère au peuple chinois et à ses descendants ici à Tahiti”. Les festivités dureront une quinzaine de jours avec notamment la traditionnelle journée culturelle chinoise au temple Kanti, programmée le samedi 29 janvier. Des festivités qui se clôtureront avec la cérémonie des lanternes, le 4 février prochain.