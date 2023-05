Papeete RC-Paea Manu Ura et Punaauia RC-Pirae RC en demi-finale

Rugby - Le programme des demi-finales du Championnat de Tahiti de rugby à XV qui auront lieu le samedi 20 mai est désormais officiel avec les affiches Papeete RC-Paea Manu Ura et Punaauia RC-Pirae RC. La pénalité de quatre points qui aurait dû être appliqué à Paea pour ne pas avoir fourni d’arbitre, et qui devait qualifier Faa’a, a été annulée mardi soir par la commission sportive de la Fédération polynésienne de rugby avec l’accord des représentants de Faa’a.



L’imbroglio qui pesait sur le programme des demi-finales du Championnat de Tahiti de rugby à XV a été réglé mardi soir au siège de la FPR au stade Fautaua. La commission sportive s’est réunie pour traiter du sujet relatif à l’application d’une pénalité de quatre points applicable à Paea pour ne pas avoir fourni d’arbitre depuis le début de la saison. Si cette pénalité avait été appliquée, Faa’a serait passé de la 5e à la 4e place et pouvait compter sur une qualification pour les demi-finales. De son côté Paea Paea aurait vu sa chance s’envoler.



Mais la commission sportive a aussi considéré que le club de Faa’a était pénalisable dans la mesure où ses quatre joueurs suspendus en 2022 pour un an auraient dû suivre des stages relatifs à l’arbitrage pour reprendre leurs activités en compétition. Et ce qui a rendu la situation encore plus confuse, c’est que la FPR n’a pas organisé de stage arbitral depuis le début de la suspension des joueurs concernés. Les quatre joueurs en question ont malgré tout été autorisés à réintégrer le club de Faa’a pour jouer les matches de championnat depuis une quinzaine de jours. La FPR a en effet considéré qu’ils n’étaient pas responsables de la non-organisation de stage arbitral. La situation ne s’annonçait donc pas simple à régler mardi soir mais après exposition de tous les paramètres, la commission sportive a décidé d’annuler l’application des points de pénalité à Paea. Une décision – il faut le préciser – qui a été prise avec l’aval des dirigeants de Faa’a.

Demi-finales très ouvertes



Le champion en titre reste donc en vie et peut envisager poursuivre son bail avec le titre. Mais les trois autres demi-finalistes peuvent aussi nourrir l’ambition de décrocher le trophée. Si Papeete a dominé la phase régulière et ne compte qu’une défaite à son compteur cette saison, les joueurs d’Anthony Hourtal se sont souvent imposés sur une marge réduite par rapport à leurs adversaires. Et cela a valu pour quasiment tous les matches de la phase régulière qui ont opposé les quatre équipes qualifiées pour le dernier carré. Le niveau de jeu de Papeete, Punaauia, Pirae et Paea étant sensiblement équivalent avec des packs solides et des lignes d’arrières potentiellement aptes à produire du jeu. Il est donc vraiment hasardeux de donner un pronostic quant à l’affiche de la finale qui aura lieu le 27 mai. Si l’on se fie au classement final de la phase régulière, Papeete et Punaauia semblent en mesure de rejoindre la finale, mais au vu des récentes prestations de Pirae et Paea, tous deux feraient des finalistes crédibles. Après les nettes dominations de Pirae et Faa’a sur le rugby local dans la dernière décennie, l’équilibre des forces en présence cette saison a vraiment relancé l’intérêt des compétitions d’autant que le Championnat à XV a quasi-constamment proposé des rencontres de bon voire très bon niveau y compris du côté de Moorea. Et l’on espère que ce sera encore le cas le 20 mai lors des demi-finales et que l’enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu.

Programme des demi-finales Samedi 20 mai au stade Fautaua

18 h 00 : Papeete-Paea

19 h 45 : Punaauia-Pirae



Classement final et officiel de la phase régulière

# Équipes Pts MJ G N P Bo Bd Diff

1 Papeete 35 9 7 1 1 3 1 +83

2 PNA 30 9 6 0 3 2 1 +69

3 Pirae 24 9 3 2 4 1 3 +34

4 Paea 23 9 4 0 5 1 1 +8

5 Faa’a* 20 9 3 0 6 3 0 -157

6 Moorea 8 5 0 1 4 0 2 -37

*Faa’a : 1 forfait 0 pt

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 10 Mai 2023 à 21:30 | Lu 94 fois