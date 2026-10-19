

Papara : le baleineau ramené à la passe

Tahiti, le 26 octobre 2026 – Bonne nouvelle pour la baleine juvénile possiblement née en fin de saison dernière, sortie du lagon dimanche soir grâce à la mobilisation conjointe de plusieurs acteurs tout au long de la journée. “On lui souhaite bonne route !”, encourage Agnès Benet de Mata Tohora, tout en saluant “un beau travail d’équipe”. La vigilance reste toutefois de mise en raison des conditions de houle.





Après l’échouage dramatique d’une baleine et de son baleineau fin août entre Papara et Paea, c’est un baleineau “assez âgé” qui s’est retrouvé en mauvaise posture dans le lagon de Papara ce dimanche à proximité de la pointe Enrich.



Plusieurs acteurs se sont mobilisés de 6h30 à 18h30 pour venir en aide au jeune cétacé avec une issue favorable, comme l’a annoncé le Réseau des gardiens de l’océan (RGO) sur les réseaux sociaux, dimanche soir : “Nous vous informons qu’il a pu être renfloué et accompagné jusqu’à la passe d’Apatea”. De son côté, la municipalité “remercie chaleureusement tous les acteurs mobilisés pour leur aide et leur engagement tout au long de la journée afin de sauver le baleineau”.



“Un beau travail d’équipe”

Sur le terrain, cette mission de sauvetage s’est traduite par une série de manœuvres délicates coordonnées par la présidente de l’association Mata Tohora, Agnès Benet, et rendues possibles par la contribution des pompiers de Papara, du vétérinaire Olivier Betremieux épaulé par deux pêcheurs apnéistes missionnés par la Direction de l’environnement, Temehani Chand et Ryan Vernaudon, ainsi que du photographe-vidéaste Tim McKenna pour un guidage minutieux par drone.



“On a œuvré en synergie sans relâche jusqu’à la tombée de la nuit malgré les difficultés, avec peu de profondeur et beaucoup de patates de corail. Un beau travail d’équipe !”, salue Agnès Benet. Selon l’océanologue, le baleineau, évalué à plus de 6 mètres de long pour 5 à 6 tonnes, pourrait être né en fin de saison dernière et s’être détaché récemment de sa mère. “Ce qui pourrait expliquer ses choix maladroits de trajectoire, trop près du récif”, suppose-t-elle, tout en restant optimiste. “On lui souhaite bonne route !”.



En effet, malgré cette bonne nouvelle à ce stade pour cette baleine juvénile, le Réseau des gardiens de l’océan prévient : “Les conditions de mer, marquées par une forte houle, n’ont toutefois pas permis de poursuivre son déplacement au-delà de la passe en toute sécurité. Nous invitons donc les habitants et la population à rester vigilants, car le baleineau pourrait revenir s’échouer à proximité de la passe”.

Contact pour signaler un échouage ou un animal marin en difficulté : 89 57 14 30.

Sur le terrain, cette mission de sauvetage s’est traduite par une série de manœuvres délicates coordonnées par la présidente de l’association Mata Tohora, Agnès Benet, et rendues possibles par la contribution des pompiers de Papara, du vétérinaire Olivier Betremieux épaulé par deux pêcheurs apnéistes missionnés par la Direction de l’environnement, Temehani Chand et Ryan Vernaudon, ainsi que du photographe-vidéaste Tim McKenna pour un guidage minutieux par drone.“On a œuvré en synergie sans relâche jusqu’à la tombée de la nuit malgré les difficultés, avec peu de profondeur et beaucoup de patates de corail. Un beau travail d’équipe !”, salue Agnès Benet. Selon l’océanologue, le baleineau, évalué à plus de 6 mètres de long pour 5 à 6 tonnes, pourrait être né en fin de saison dernière et s’être détaché récemment de sa mère. “Ce qui pourrait expliquer ses choix maladroits de trajectoire, trop près du récif”, suppose-t-elle, tout en restant optimiste. “On lui souhaite bonne route !”.En effet, malgré cette bonne nouvelle à ce stade pour cette baleine juvénile, le Réseau des gardiens de l’océan prévient : “Les conditions de mer, marquées par une forte houle, n’ont toutefois pas permis de poursuivre son déplacement au-delà de la passe en toute sécurité. Nous invitons donc les habitants et la population à rester vigilants, car le baleineau pourrait revenir s’échouer à proximité de la passe”.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 26 Octobre 2026 à 06:51 | Lu 1623 fois



