Papara contrainte de revoir son budget

Tahiti, le 27 juin 2022 – Le haut-commissaire a retoqué le budget de la commune de Papara, voté en déséquilibre de 42 millions de Fcfp le 30 mars. Le conseil municipal s'est donc réuni vendredi dernier pour voter un nouveau budget sur la base de recommandations de la chambre territoriales des comptes.



Le conseil municipal de Papara a beau avoir retrouvé une majorité stable, les problèmes financiers de la commune ne sont pas réglés pour autant. Deux semaines après le vote in extremis du budget 2022 grâce à une majorité renforcée par le clan de Clément Le Gayic, la tāvana Sonia Taae a vu ses budgets primitifs être retoqués par le haut-commissaire "au motif qu'ils n'étaient pas à l'équilibre réel". Et pour cause, le budget principal de la commune avait été voté sciemment en déficit de 41,9 millions de Fcfp. Comme le veut la procédure dans un tel cas de figure, le haut-commissaire a donc saisi la chambre territoriale des comptes pour lui demander un "avis budgétaire". Réalisé dans un délai d'un mois, cet avis a ensuite servi de base au vote d'une modification du budget pour le faire rentrer dans les clous. Ce que le conseil municipal de Papara a fait vendredi dernier.



41,9 millions de déficit



La menace d'une situation financières délicate était connue à Papara. L'ancien tāvana et élu de l'opposition, Bruno Sandras, l'avait brandi à plusieurs reprises ces derniers mois en évoquant notamment "l'argent que la commune doit à Fenua Ma". Dans son avis budgétaire émis le 24 mai dernier et que Tahiti Infos s'est procuré, la chambre territoriale des comptes précise en préambule que le déséquilibre du budget de Papara "résulte pour partie d'une situation financière dégradée en l'absence d'une capacité d'autofinancement d'un niveau suffisant". La chambre qui considère également "que l'évolution erratique de l'autofinancement au cours des précédents exercices révèle un défaut de fiabilité des comptes".



Enfin, la juridiction financière précise que le déséquilibre du budget principal provient d'un "rattrapage de dépenses dues lors des exercices antérieures ou liées à l'inscription sincère de dépenses obligatoires omises lors des budgets précédents". C'est le cas du versement d'une subvention de 20 millions de Fcfp, pour la clôture du budget annexe de l'eau, datant de la création en 2012 de l'Epic Vaipu. C'est le cas également avec le plan d'apurement de dettes à l'égard de Fenua Ma pour le traitement des déchets ménagers à hauteur de 35,7 millions de Fcfp au titre de 2017 et 2018. Et c'est le cas enfin pour l'apurement des dettes auprès de la société de restauration collective Newrest pour 52,7 millions de Fcfp pour les exercices 2016 à 2021. Le conseil municipal a donc remédié vendredi à cette situation en votant la modification de ses budgets avec sa nouvelle majorité.