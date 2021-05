Papa Tihota décède dans un accident de la route

Tahiti, le 9 mai 2021 - L'humoriste Papa Tihota est décédé dimanche matin dans un accident de la route.



L'humoriste et animateur, Tuarii André Tauraa, plus connu sous le pseudonyme de Papa Tihota, est décédé dimanche matin à la suite d'un accident de la route, ont annoncé la présidence et l'assemblée. Une disparition "aussi subite que tragique", souligne la présidence, qui indique que l'homme de scène avait intégré son équipe Covid et "ne ménageait pas son temps, avec ses collègues, pour accueillir et orienter les touristes et les passagers arrivant à l’aéroport. C’est en regagnant les siens après cette mission qu’il a trouvé la mort."



Egalement engagé auprès des mouvements de jeunesse de l’Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours, Papa Tihota était marié et père d'un jeune enfant de quatre mois. D'abord animateur culturel au Polynesian cultural center de Laie à Hawaii, il s'était depuis imposé sur la scène théâtrale et audiovisuelle locale. "Le président de l’assemblée déplore la perte tragique et subite d’un jeune homme aux talents et aux qualités multiples, à la bonhomie unique et à la personnalité hors du commun", a souligné le président de l'assemblée, Gaston Tong Sang, dans un communiqué.