

Panama : 5 tonnes de drogue saisies par la police à bord d'un bateau

Panama, Panama | AFP | samedi 17/01/2026 - La police panaméenne a saisi plus de 5 tonnes de drogue à bord d'un bateau échoué sur une plage du Pacifique après une course-poursuite, ont annoncé samedi les autorités du pays d'Amérique centrale.



Le Panama est la principale porte d'entrée de la cocaïne en Amérique centrale. Provenant principalement de Colombie, c'est une étape vers les États-Unis, son principal marché de consommation.



Depuis 2023, la police panaméenne a saisi plus de 360 tonnes de drogue. Dont 118 tonnes l'an dernier, avec une saisie record de 13,5 tonnes.



La première saisie majeure de 2026 a eu lieu à Playa Bongo, sur l'île du Roi, dans l'archipel des Îles Perles. Un bateau s'est échoué sur une zone rocheuse après une course-poursuite, selon le Service national aéronaval (Senan).



Les agents avaient ordonné au bateau de s'arrêter, mais ses occupants ont ignoré les avertissements et pris la fuite. Le bateau s'est finalement échoué sur des rochers.



Les trafiquants de drogue présumés, qui ont réussi à s'échapper, ont abandonné 5.356 paquets de drogue.



Ni le Senan ni le parquet chargé de la lutte antidrogue n'ont précisé le type de drogue saisi. Mais d'après les images diffusées, les paquets pèsent environ un kilo, un poids similaire à ceux couramment utilisés pour le transport de la cocaïne.



Le 31 décembre, le ministre panaméen de la Sécurité, Frank Ábrego, avait déclaré que 2025 serait une année "particulièrement difficile" pour le Panama en raison de la "surproduction de drogue dans la région", la Colombie ayant enregistré une forte augmentation de l'offre de cocaïne.



Par ailleurs, les saisies de drogue à destination de la Belgique, de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni ont aug

le Lundi 19 Janvier 2026 à 05:38 | Lu 54 fois





