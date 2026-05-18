

Palmarès ouvert pour la Vodafone SwimRun



Tahiti, le 14 juin 2026 - Le parc Aorai Tini Hau a connu une très forte affluence samedi pour le 13e anniversaire de Vodafone entre animations diverses, course de va’a et lancement de la 1re édition de la Vodafone SwimRun. Dans cette épreuve sportive, le duo Franck Digonnet/Etienne Fleuré ouvre le palmarès sur le format M (4,2 km en natation, 14,1 km en course à pied), Moanatea Henriou et Géraldine Aune s’imposant sur le format S (1,6 km de natation, 7,8 km en course à pied).



Le triathlon local compte un nouvel événement à son calendrier depuis samedi avec la Vodafone SwimRun. Deux formats étaient proposés aux intéressés : le M pour les plus performants et résistants et le S pour ceux qui se sentent plus à l’aise sur des distances moins exigeantes.



Le rendez-vous sportif a réuni 80 participants soit 24 équipes sur le format M et 16 sur le S. Une participation moins importante que prévue mais qui peut s’expliquer par la densité du calendrier local de triathlon.



Tous sont partis de la plage du Taaone à 7 h 30 pour se diriger vers Pirae puis Arue avec, au menu du M, 14,1 km de course à pied avec demi-tour au col du Tahara’a et 4,2 km de natation sur trois spots (au bout de la rue Gadiot à Pirae, au Tombeau du roi et à la plage Lafayette à Arue).



Pour les S, l’épreuve prévoyait 7,8 km de course à pied et 1,6 km de natation entre le Tombeau du Roi et la rue Gadiot. La première équipe à passer la ligne d’arrivée à Aorai Tini Hau était logiquement au nombre des participants au format S compte tenu d’une distance plus courte.



C’est un duo mixte qui l’a emporté chez les S, Géraldine Aune et Moanatea Henriou coupant la ligne d’arrivée en 1 h 00’ 32’’. Le duo s’est imposé avec une nette avance sur Steevy Damiri et Vaaroa Salmon (1 h 04’ 07’’) et Naari Golaz et Raihia Fuller qui terminent troisièmes en 1 h 05’ 50’’. Les seize équipes engagées en format S ont passé la ligne d’arrivée. Le vainqueur Moanatea Henriou avait des réserves puisqu’il a enchaîné avec la course de va’a King and Queen longue de 13 kilomètres.

Franck Digonnet et Etienne Fleuré de bout en bout



Du côté du format M, la hiérarchie s’est rapidement mise en place pour les premiers rôles. Franck Digonnet et Etienne fleuré ont en effet creusé l’écart sur leurs adversaires dès la première portion pédestre de 2 km avant le passage en natation au bout de la rue Gadiot. Une avance qui s’est doucement mais sûrement accrue tout au long du parcours à l’aller tant en course à pied qu’en natation et poursuivie sur le même rythme au retour après le demi-tour au col du Tahara’a. Le duo vainqueur a bouclé son parcours en 1 h 54’ 53’’ et a eu le privilège d’ouvrir le palmarès de la Vodafone SwimRun en format M.



Triathlète expérimenté et déjà vainqueur du swimrun sur le 40 km à Moorea deux semaines auparavant, Franck Digonnet a formé un duo complémentaire avec Etienne Fleuré, un sportif éclectique pratiquant des disciplines aussi différentes que le CrossFit, le judo ou la course à pied. Franck Digonnet s’est confié à l’arrivée : “Le parcours était très bien avec de l’alternance entre course à pied et natation. La portion course à pied était rapide avec beaucoup de parties plates ce qui nous convenait plutôt bien avec mon partenaire vu que l’on est des spécialistes de course à pied. Les tracés de natation étaient agréables aussi, avec peu de clapot et pas de houle. Les conditions météos ont été bonnes. Il faisait un peu frais au départ et il n’y a pas eu trop de soleil. Cela nous a permis de bien dérouler. On est partis fort sur les deux premiers kilomètres et on a fait ensuite toute la course en tête. Etienne était costaud et j’étais dans le dur sur la fin ; mais il m’a bien poussé et on a géré dans le final.”

Une première édition qui en appelle d’autres



Heimanu Boosie et Teva Poulain ont également réalisé une performance honorable en faisant deuxième en 1 h 56’ 23’’. Les frères Tereva et Tehoarii Tapatoa sont aussi passés sous le chrono des 2 heures en finissait troisième en 1 h 57’ 49’’. Malgré la difficulté de l’exercice pour les moins endurcis, soulignons que les 24 équipes engagées ont passé la ligne d’arrivée. Yannick Chance l’organisateur de l’événement a tiré le bilan de cette première édition de la Vodafone SwimRun : “On a fait des reconnaissances pour déterminer le parcours qui a apparemment plu aux compétiteurs entre les spots de natation et les portions de course à pied. On a bien géré la logistique avec des équipes expérimentées et efficaces et la sécurité avec les secouristes. Pour une première, tout s’est bien passé et je pense qu’il y aura d’autres éditions du swimrun Vodafone. On a eu une participation un peu moins importante que prévue mais c’est peut-être parce que certains avaient besoin de récupérer du swimrun de Moorea : les compétions s’enchaînent et il faut faire des choix. Mais avec 80 compétiteurs, on est tout de même satisfaits de la participation.”



Rendez-vous a priori en 2027 pour la deuxième édition de la Vodafone SwimRun.



Patrice Bastian





Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 15 Juin 2026 à 12:48 | Lu 461 fois



